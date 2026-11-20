Tác giả: Joshua Robinson, Jonathan Clegg/NXB Lao động

Giải mật Ngoại hạng Anh

Sách tiết lộ những chiến lược kinh doanh đưa giải Ngoại hạng Anh trỗi dậy, thành một đế chế công nghiệp giải trí hàng đầu.

Dịch chuyển quyền lực sau thương vụ Ronaldo

Ngày Cristiano Ronaldo ra mắt ở Madrid (Tây Ban Nha) hé lộ quyền lực của người đại diện cùng làn sóng ngôi sao rời Anh dù Premier League vẫn giữ vững thành công.

Trong ngày mà Ronaldo ra mắt ở Madrid, 80.000 cổ động viên đã tới sân vận động Bernabeu để ngắm nhìn anh ta như thể đó là bức tượng David của Michelangelo.

Anh ta đi từ đường hầm ra sân, bước lên một cái bục để đứng cạnh chủ tịch mới được bầu của Real là Florentino Perez, và cả hai huyền thoại kỳ cựu nữa của câu lạc bộ.

Ronaldo mặc trang phục thi đấu màu trắng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, hàng chục nghìn ánh mắt và hàng chục chiếc máy quay cùng tập trung vào anh ta.

Ronaldo ra mắt mở đầu cuộc dịch chuyển quyền lực. Ảnh: Reuters.

Jorge Mendes - người đã khiến cho chuyện này xảy ra thì lẳng lặng đứng ngoài cuộc, không có khán giả nào chú ý tới ông ta. Chỉ có những người hiểu biết mới thấy được rằng ông ta là trung tâm của mọi chuyện.

Trong suốt hơn một năm trời, Mendes đã khiến cho hai câu lạc bộ giàu có nhất thế giới phải giằng co căng thẳng. Đây chính là minh chứng thể hiện việc quyền lực thực sự đã chuyển từ câu lạc bộ sang các ngôi sao và đại diện môi giới của họ.

Nhưng ngoài việc cho thấy ảnh hưởng của một người đại diện mặc bộ vest sẫm màu, cuộc chuyển nhượng của Ronaldo từ Manchester sang Madrid đã hé mở một sự chuyển biến quyền lực lớn hơn của bóng đá châu Âu, dù khi đó nó chưa được chú ý lắm, nhưng càng ngày càng lộ rõ trong những năm về sau. Đó là sự dịch chuyển của các ngôi sao từ Anh sang Tây Ban Nha.

Khi Ronaldo chưa bỏ sang giải La Liga thì Giải Ngoại hạng Anh vẫn có quyền tuyên bố rằng cầu thủ giỏi nhất thế giới là thành viên thuộc một câu lạc bộ của họ.

Một phần do quá trình tự nhiên của việc phát triển tài năng, một phần do tính chất ganh đua ngang ngửa của Giải Ngoại hạng, các câu lạc bộ thống trị tuyệt đối ở Đức và Tây Ban Nha có được lợi thế trong việc thu hút những nhân tài thượng đẳng.

La Liga thu hút ngôi sao sau thương vụ Ronaldo.

Khi chuyển tới đó thì những cầu thủ như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi sẽ chắc chắn được nâng 1-2 chiếc cúp trong mỗi mùa bóng, mà không cần phải dốc sức cạnh tranh khốc liệt như ở Giải Ngoại hạng.

Giờ đây câu hỏi lại trở thành: Liệu Giải Ngoại hạng có thực sự cần tới một cầu thủ như Ronaldo? Nếu như các cầu thủ mà họ có vẫn đủ giỏi và sản phẩm bóng đá của họ vẫn đủ tốt để giúp các câu lạc bộ kiếm bộn tiền, thì chuyện những cầu thủ đắt giá rời đi nơi khác cũng đâu có sao?

Công việc kinh doanh của họ vẫn đang diễn ra nhịp nhàng và tiền bạc vẫn cứ đổ về ào ạt cơ mà? Sự ra đi của Cristiano Ronaldo là chưa đủ để làm chao đảo con đường thành công của bóng đá Anh.