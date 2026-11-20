Sự bứt phá của TP.HCM đến từ những kết quả ấn tượng ở các môn canoeing và cầu lông. Trong đó, các tay chèo thành phố giành 2 HCV, còn đội tuyển cầu lông khẳng định sức mạnh bằng chức vô địch ở cả hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Đây là những kết quả quan trọng giúp TP.HCM tạo khoảng cách với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Cầu lông mang về 2 HCV cho đoàn TP.HCM trong ngày 19.11

Ở chiều ngược lại, Hà Nội không giành thêm HCV nào trong ngày 19.11, khiến đoàn thể thao Thủ đô đánh mất vị trí dẫn đầu sau nhiều ngày duy trì thế cạnh tranh quyết liệt.

Đoàn Hải Phòng cũng có ngày thi đấu thành công khi bổ sung 3 HCV, trong đó có hai chiến thắng ở môn canoeing, gồm nội dung 500m C1 nam và 500m K2 hỗn hợp.

Tại đường đua canoeing, các đoàn tiếp tục thể hiện sự cạnh tranh quyết liệt ở những nội dung 500m. TP.HCM giành HCV K4 nữ và K1 nam, Hải Phòng chiến thắng ở C1 nam và K2 hỗn hợp. Các tấm HCV còn lại thuộc về Thái Nguyên (C2 nữ), Đà Nẵng (C4 nam) và Cà Mau (K4 nam).

Bảng xếp hạng huy chương Đại hội sau ngày thi đấu 19.11

Ở môn cầu lông, TP.HCM giành trọn hai chức vô địch đồng đội nam và nữ. Lâm Đồng và Hà Nội lần lượt nhận HCB ở hai nội dung.

Trên bảng tổng sắp, TP.HCM hiện dẫn đầu với 34 HCV, 16 HCB và 34 HCĐ. Hà Nội đứng thứ hai với 31 HCV, 26 HCB và 31 HCĐ. Công an nhân dân xếp thứ ba với 21 HCV, tiếp theo là Cần Thơ (15 HCV) và Quân đội (13 HCV).

Với nhiều môn thi đấu tiếp tục diễn ra, cuộc đua ngôi đầu vẫn hứa hẹn những biến động đáng chú ý trong những ngày tới.