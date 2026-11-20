Thất bại 1-3 trước Johor Darul Ta’zim tại Shopee Cup 2026/27 tối 19/11 cho thấy những thách thức mà CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN) phải đối mặt khi thi đấu trên nhiều mặt trận, đồng thời đặt ra vấn đề về chiều sâu đội hình và năng lực cạnh tranh của các CLB Việt Nam ở đấu trường quốc tế.