Lịch thi đấu vòng 11 ngoại hạng Anh Premier League mùa giải 2026 - 2027
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Lịch thi đấu vòng 11 ngoại hạng Anh Premier League mùa giải 2026 - 2027
19h30 ngày 21/11: Man City vs Fulham (FPT Play)
22h00 ngày 21/11: Bournemouth vs Nottingham Forest (FPT Play)
22h00 ngày 21/11: Aston Villa vs Sunderland (FPT Play)
22h00 ngày 21/11: Chelsea vs Leeds United (FPT Play)
22h00 ngày 21/11: Coventry City vs Crystal Palace (FPT Play)
22h00 ngày 21/11: Tottenham vs Ipswich Town (FPT Play)
00h30 ngày 22/11: Newcastle vs Arsenal (FPT Play)
21h00 ngày 22/11: Hull City vs Brighton (FPT Play)
23h30 ngày 22/11: Liverpool vs MU (FPT Play)
03h00 ngày 24/11: Brentford vs Everton (FPT Play).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-vong-11-ngoai-hang-anh-premier-league-mua-giai-2026-2027/445132.html