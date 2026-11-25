Bi Rain là một trong những nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Hàn Quốc, ghi dấu ấn với vai trò ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, nam nghệ sĩ còn được biết đến với hình thể săn chắc cùng chế độ tập luyện nghiêm ngặt, duy trì phong độ trong nhiều năm.

Mới đây, Bi Rain thu hút sự chú ý khi bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe trong một chương trình giải trí. Theo đó, dù duy trì thói quen tập thể dục mỗi ngày và dành nhiều thời gian rèn luyện thể chất, nam nghệ sĩ cho biết bản thân vẫn mắc bệnh về gan. Chia sẻ này khiến các MC Yoo Jae Suk và Yoo Yeon Seok không khỏi bất ngờ.

Bi Rain tiết lộ bản thân mắc bệnh về gan dù tập luyện điều độ.

Trong chương trình, hai MC hỏi thăm Bi Rain có còn duy trì việc tập luyện như trước hay không. Bi Rain khẳng định: "Tôi tập thể dục mỗi ngày". Yoo Jae Suk sau đó nhắc lại chuyện từng nghe về chỉ số cholesterol của đàn em, đồng thời cho biết trước khi khách mời xuất hiện, cả hai đã có nhắc đến vấn đề này.

Đáng chú ý, Bi Rain tiếp tục khiến mọi người bất ngờ khi tiết lộ bản thân đang mắc gan nhiễm mỡ. Nam nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ: "Tôi bị gan nhiễm mỡ. Tôi tập luyện nhiều như thế này, tại sao vẫn bị gan nhiễm mỡ?". Lời tâm sự có phần hài hước nhưng cũng cho thấy sự ngạc nhiên của Bi Rain trước tình trạng sức khỏe của chính mình.

Bi Rain từ lâu đã nổi tiếng với lịch trình tập luyện cường độ cao. Nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc rèn luyện thể chất, duy trì cơ bắp và vóc dáng săn chắc. Tiết lộ lần này càng khiến khán giả chú ý, nhất là khi nhiều người vẫn thường cho rằng tập thể dục thường xuyên đồng nghĩa với việc có thể kiểm soát tốt các vấn đề sức khỏe.

Ngoài câu chuyện về gan nhiễm mỡ, Bi Rain còn chia sẻ trải nghiệm học boxing trong thời gian chuẩn bị cho một tác phẩm. Nam nghệ sĩ cho biết anh đã dành khoảng 6 tháng để tập luyện bộ môn này. Qua trải nghiệm thực tế, Bi Rain nhận ra không nên tùy tiện đấu tập với những người từng có kinh nghiệm boxing chuyên nghiệp. Anh hài hước nhận xét khả năng né đòn theo phản xạ của những người này rất đáng gờm.

Những chia sẻ đời thường của Bi Rain nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi hình ảnh một nghệ sĩ luôn chăm chỉ tập luyện nhưng vẫn đối diện với những vấn đề sức khỏe ngoài dự đoán.

Chia sẻ của Bi Rain về tình hình sức khỏe nhận sự quan tâm từ nhiều khán giả.

Bi Rain (tên thật Jung Ji Hoon, sinh năm 1982) là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh ra mắt năm 2002 và nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu làn sóng Hallyu nhờ giọng hát, khả năng vũ đạo cùng phong cách trình diễn cuốn hút. Trong sự nghiệp, Bi Rain ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Rainism, It's Raining và các bộ phim như Ngôi nhà hạnh phúc, Kế hoạch B.

Năm 2017, anh kết hôn với nữ diễn viên Kim Tae Hee. Cặp đôi hiện có hai con gái.