Steven Nguyễn và Võ Điền Gia Huy liên tục xuất hiện trong các dự án mới

Steven Nguyễn đang là một trong những nam diễn viên có tần suất xuất hiện dày đặc trên màn ảnh Việt. Chỉ riêng nửa cuối năm 2026, anh góp mặt trong Trại buôn người, Chị chị em em 3 và còn ba dự án chờ ra mắt. Bước sang năm 2027, nam diễn viên đã được xác nhận tham gia ít nhất bốn phim điện ảnh, cho thấy sức hút đối với các nhà sản xuất.

Thành tích phòng vé cũng là điểm đáng chú ý trong sự nghiệp của Steven Nguyễn. Hai bộ phim Mưa đỏ và Trại buôn người có tổng doanh thu vượt 1.200 tỷ đồng, trong khi Chị chị em em 3 mới đây tiếp tục cán mốc 100 tỷ đồng. Việc liên tục xuất hiện trong các tác phẩm ăn khách giúp nam diễn viên có thêm cơ hội đảm nhận những vai diễn quan trọng.

Steven Nguyễn - Ảnh: FBNV

Steven Nguyễn sở hữu ngoại hình nam tính, vóc dáng rắn rỏi và giọng thoại rõ ràng, đặc biệt phù hợp với những nhân vật có nhiều cảnh hành động. Tuy nhiên, khả năng biến hóa trong diễn xuất của anh vẫn còn những hạn chế. Một số phân đoạn tâm lý được thể hiện khá trực diện, đôi lúc thiếu sự tinh tế. Với lịch trình đóng phim dày đặc, nam diễn viên cần tiếp tục làm mới cách thể hiện để tránh tạo cảm giác các nhân vật có màu sắc tương tự nhau.

Steven Nguyễn - Ảnh: FBNV

Steven Nguyễn khoe vẻ ngoài điển trai, lịch lãm trong video đăng trên trang cá nhân. Nguồn: Facebook Nguyễn Steven

Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy đang có bước tiến đáng kể sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật. Bộ phim truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay giúp tên tuổi anh được đông đảo khán giả biết đến. Trên màn ảnh rộng, nam diễn viên tiếp tục gây chú ý với Tử chiến trên không và gần đây nhất là Bò sữa bay.

Võ Điền Gia Huy - Ảnh: FBNV

Điểm mạnh của Võ Điền Gia Huy nằm ở khả năng thể hiện những nhân vật trẻ tuổi có tính cách mạnh, đôi chút ngỗ ngáo, bốc đồng nhưng giàu tình cảm. Từ chàng trai si tình trong Vì mẹ anh phán chia tay, tên không tặc ngang tàng ở Tử chiến trên không đến tay giang hồ nóng nảy trong Bò sữa bay, anh tạo được dấu ấn nhờ lối diễn khá tự nhiên, đặc biệt ở những cảnh tình cảm.

Dù vậy, đài từ vẫn là yếu tố Gia Huy cần cải thiện. Cách nhả thoại và nhấn nhá ở một số phân đoạn chưa thật sự tự nhiên, phần nào ảnh hưởng đến khả năng truyền tải tâm lý nhân vật. Trong năm 2027, anh còn nhiều dự án đáng chú ý và được kỳ vọng tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Võ Điền Gia Huy - Ảnh: FBNV

Ma Ran Đô và Quốc Anh ghi dấu với loạt phim doanh thu cao

Ma Ran Đô cũng là gương mặt đang được các nhà làm phim quan tâm sau chuỗi dự án có thành tích thương mại ấn tượng. Nam diễn viên liên tiếp xuất hiện trong ba bộ phim vượt mốc doanh thu 200 tỷ đồng, gồm Nụ hôn bạc tỷ, Tử chiến trên không và Truy tìm Long Diên Hương.

Ma Ran Đô - Ảnh: FBNV

Những thành công này mở ra cho Ma Ran Đô cơ hội tham gia các dự án quy mô lớn. Đáng chú ý, anh đảm nhận vai vua Bảo Đại trong phim Hoàng hậu cuối cùng, đóng cùng Tăng Thanh Hà. Sang năm 2027, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng, dự án hành động cổ trang có kinh phí lớn do Bluebells Studios sản xuất.

Ma Ran Đô được đánh giá có lối diễn gần gũi, tự nhiên trong những phân đoạn đời thường. Tuy nhiên, sau loạt phim ăn khách, anh chưa có thêm nhiều vai diễn thực sự nổi bật. Những lần xuất hiện gần đây trong Án mạng xem hoàn hảo, Ngày con còn mẹ hay Trại giam hạnh phúc chưa tạo được dấu ấn rõ nét. Việc nhận nhiều dự án nhưng vai diễn thiếu đột phá khiến nam diễn viên đứng trước yêu cầu lựa chọn kịch bản phù hợp hơn để duy trì sức hút.

Ma Ran Đô - Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Quốc Anh đang từng bước khẳng định vị trí trên màn ảnh rộng sau nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực truyền hình. Nam diễn viên ghi dấu qua các tác phẩm Bộ tứ báo thủ, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu và Thỏ ơi. Gần đây, anh tiếp tục góp mặt trong Chị chị em em 3, nối dài danh sách phim có doanh thu khả quan.

Quốc Anh - Ảnh: FBNV

Năm 2027, Quốc Anh dự kiến xuất hiện trong hai dự án lớn là Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng và Đặc công Rừng Sác. Đây được xem là những cơ hội để anh thử sức với các dạng nhân vật mới và mở rộng phạm vi diễn xuất.

Quốc Anh - Ảnh: FBNV

Sở hữu ngoại hình sáng, phong thái thư sinh và lịch lãm, Quốc Anh có lợi thế khi đảm nhận các vai diễn thiên về tình cảm. Khả năng diễn xuất của anh nhìn chung đáp ứng yêu cầu nhân vật, song vẫn thiếu những khoảnh khắc đủ sức tạo nên sự bứt phá. Sau nhiều dự án, nam diễn viên cần thêm một vai diễn có chiều sâu và dấu ấn riêng để khẳng định năng lực.