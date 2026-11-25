Bộ phim truyền hình Vô Thanh Đích Hồi Hưởng với sự tham gia của La Tấn thuộc thể loại hình sự, trinh thám và tâm lý. Tác phẩm xoay quanh quá trình điều tra những vụ án có mối liên hệ phức tạp, thu hút sự quan tâm nhờ nội dung giàu kịch tính.

Trong phim, La Tấn hóa thân thành Mã Tuyết Tùng, một cảnh sát hình sự tham gia điều tra vụ án mạng xảy ra bên hồ Cửu Cô tại thành phố Tây Bình vào năm 2011. Từ thi thể được phát hiện tại hiện trường, lực lượng chức năng từng bước lần theo những manh mối liên quan đến một vụ mất tích và nhiều sự việc bí ẩn trong quá khứ.

La Tấn đảm nhận vai cảnh sát hình sự trong phim mới Vô Thanh Đích Hồi Hưởng.

Quá trình điều tra dần hé lộ mối liên hệ giữa những vụ án tưởng chừng độc lập. Càng tiến sâu vào sự việc, Mã Tuyết Tùng và nữ cảnh sát trẻ Mạnh Văn càng phát hiện những bí mật liên quan đến một mạng lưới tội phạm. Tác phẩm khai thác các vấn đề như ma túy, rửa tiền và hành vi ngược đãi, đặt nhân vật vào những tình huống đòi hỏi sự kiên trì và bản lĩnh.

Bên cạnh La Tấn, bộ phim còn có sự góp mặt của Vương Khanh, Trương Quốc Cường, Trần Vũ Tư, Dương Đồng Thư, Lý Mạn Huyên, Chu Mỹ Quân và Yến Tử Đông. Sự kết hợp giữa các diễn viên thuộc nhiều thế hệ góp phần xây dựng tuyến nhân vật đa dạng, phục vụ câu chuyện điều tra kéo dài qua nhiều vụ việc.

Một điểm đáng chú ý của Vô Thanh Đích Hồi Hưởng là tác phẩm không chỉ tập trung vào quá trình phá án mà còn mở rộng đến những vấn đề xã hội. Phim đưa hoàn cảnh của những người gặp khó khăn về thính giác và ngôn ngữ vào mạch truyện, qua đó tạo thêm chiều sâu cho các tình tiết và mối quan hệ giữa nhân vật.

Với La Tấn, đây là cơ hội để nam diễn viên thể hiện khả năng biến hóa qua một dạng vai có màu sắc riêng. Trước đó, anh từng ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim truyền hình như Cẩm Tú Vị Ương, Quy Khứ Lai và An Gia. Nam diễn viên cũng được đông đảo khán giả biết đến qua cuộc hôn nhân với Đường Yên, bạn diễn từng hợp tác cùng anh trong nhiều dự án.

La Tấn và Đường Yên bén duyên sau nhiều lần hợp tác trên màn ảnh.

Không đóng khung bản thân trong những vai diễn tình cảm, La Tấn từng bước thử sức với các nhân vật có hoàn cảnh và tính cách đa dạng. Việc lựa chọn một dự án hình sự, tập trung vào quá trình điều tra và những góc khuất xã hội tiếp tục cho thấy sự đa dạng trong con đường diễn xuất của nam diễn viên.

Vô Thanh Đích Hồi Hưởng hiện được phát sóng trên Youku. Sự góp mặt của La Tấn trong tác phẩm tiếp tục đưa tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả yêu thích dòng phim hình sự Hoa ngữ.