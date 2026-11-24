Tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn Sắc Việt Nam đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực, mang đến những tiết mục được đầu tư công phu, tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.

Bên cạnh những màn trình diễn âm nhạc, một trong những khoảnh khắc khiến dân tình rần rần chính là sự xuất hiện của diễn viên Bảo Định - người được khán giả ưu ái gọi là chú rể của Phương Mỹ Chi sau màn nên duyên trong nghệ thuật.

Chú rể của Phương Mỹ Chi - Bảo Định trên sân khấu Muôn Sắc Việt Nam tối 24/11.

Xuất hiện trên sân khấu trước 50.000 khán giả, Bảo Định gây chú ý với diện mạo giản dị. Nam diễn viên diện áo sơ mi trắng ngắn tay kết hợp cùng quần tây đen, mái tóc được tạo kiểu tự nhiên. Không cần đến trang phục cầu kỳ, hình ảnh mộc mạc của nam diễn viên vẫn tạo được điểm nhấn giữa đội hình biểu diễn đông đảo.

Trong một phân đoạn, nam diễn viên xuất hiện với chiếc loa cầm tay mang phong cách xưa, gương mặt nghiêm nghị, bàn tay nắm chặt đầy khí thế. Hình ảnh những nam thanh niên trong trang phục sơ mi trắng, những cô gái diện áo dài xuất hiện trên sân khấu cũng gợi nhắc về một thời kỳ lịch sử của dân tộc.

Việc xuất hiện trên sân khấu lớn đánh dấu cột mốc đặc biệt đối với Bảo Định.

Đáng chú ý hơn cả, Bảo Định còn công khai khoe giọng hát trước hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sân vận động Mỹ Đình. Nam diễn viên đứng trước micro, tự tin thể hiện phần trình diễn của mình. Khoảnh khắc này khiến những khán giả yêu mến Bảo Định không khỏi thích thú khi được nhìn thấy một khía cạnh khác của anh bên cạnh vai trò diễn viên.

Vốn được khán giả quan tâm sau màn nên duyên với Phương Mỹ Chi, Bảo Định cũng nhận được sự yêu mến từ một bộ phận người hâm mộ nữ ca sĩ. Việc Bảo Định góp mặt trong một chương trình nghệ thuật có quy mô lớn, đặc biệt là dịp ý nghĩa như Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dấu ấn đáng nhớ đối với nam diễn viên trẻ.

Bảo Định và Phương Mỹ Chi nhận được sự yêu thương của đông đảo khán giả.

Không chỉ mang đến bất ngờ khi khoe giọng hát, lần xuất hiện này còn giúp Bảo Định có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân ở một lĩnh vực khác, qua đó mang đến hình ảnh mới mẻ hơn trong mắt công chúng.