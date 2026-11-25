Ma Ran Đô đang trở thành một trong những gương mặt trẻ có thành tích phòng vé đáng chú ý của điện ảnh Việt. Tính đến ngày 23/11/2026, tổng doanh thu các bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên đã đạt khoảng 856 - 858 tỷ đồng. Với loạt dự án dự kiến ra mắt trong năm 2027, anh đứng trước cơ hội chạm mốc 1.000 tỷ đồng.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của Ma Ran Đô khi anh liên tiếp góp mặt trong ba bộ phim vượt doanh thu 200 tỷ đồng. Đầu tiên là Nụ hôn bạc tỷ của đạo diễn Thu Trang, nơi anh đảm nhận vai Tú, đánh dấu vai chính điện ảnh đầu tay và mang về hơn 211 tỷ đồng. Tiếp đó, Tử chiến trên không đạt khoảng 251 - 252 tỷ đồng, trong khi Truy tìm Long Diên Hương ghi nhận doanh thu 206,7 tỷ đồng. Thành tích này giúp nam diễn viên tạo dấu ấn đáng kể tại phòng vé chỉ trong một năm.

Ma Ran Đô đứng trước cơ hội gia nhập nhóm diễn viên có tổng doanh thu phim đạt 1.000 tỷ đồng.

Sang năm 2026, Ma Ran Đô tiếp tục xuất hiện trong Án mạng xém hoàn hảo, Ngày con còn mẹ và Trại giam hạnh phúc. Đáng chú ý, tính đến hết ngày 23/11, Trại giam hạnh phúc đạt khoảng 129,1 tỷ đồng. Trong phim, anh hóa thân thành thượng úy Tú, một cán bộ quản giáo nguyên tắc, cứng rắn nhưng dần thay đổi góc nhìn trước sự lương thiện của thầy giáo Phúc do Tuấn Trần thủ vai. Trong khi đó, Ngày con còn mẹ đạt khoảng 58 tỷ đồng, còn Án mạng xém hoàn hảo chưa có doanh thu chính thức được công bố.

Đằng sau những thành tích phòng vé, Ma Ran Đô từng có hành trình theo đuổi nghệ thuật nhiều thử thách. Nam diễn viên quê Gia Lai, tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TP.HCM trước khi quyết định theo đuổi diễn xuất. Những ngày đầu vào nghề, anh từng đóng vai quần chúng với mức cát-xê khoảng 200.000 - 300.000 đồng mỗi ngày. Năm 2020, anh được khán giả chú ý khi xuất hiện trong MV Tình nào không như tình đầu của ca sĩ Trung Quân. Trên hành trình làm nghề, anh cũng có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ NSƯT Hữu Châu và nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm.

Bên cạnh sự nghiệp, Ma Ran Đô từng chia sẻ bản thân là người hướng nội, luôn trân trọng gia đình và những người thầy đã dìu dắt mình. Từ chàng trai từng chật vật tìm kiếm cơ hội, anh hiện có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp người thân.

Vai diễn thượng úy Tú trong Trại giam hạnh phúc tiếp tục nối dài thành tích phòng vé của Ma Ran Đô.

Trong năm 2027, nam diễn viên dự kiến góp mặt trong Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng và Hoàng hậu cuối cùng, với vai Hoàng đế Bảo Đại trong tác phẩm của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito. Đây là những dự án mở ra thêm cơ hội để anh gia tăng thành tích phòng vé. Với tổng doanh thu hiện tại đã vượt 850 tỷ đồng, Ma Ran Đô đang đứng trước cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp. Nếu các dự án tiếp theo đạt kết quả thuận lợi, anh có thể trở thành gương mặt tiếp theo gia nhập câu lạc bộ diễn viên có tổng doanh thu phim tham gia đạt 1.000 tỷ đồng.