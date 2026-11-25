Mới đây, Hoàng tử Harry gây chú ý khi công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Robert Pattinson, nam diễn viên vừa được Amazon MGM Studios xác nhận đảm nhận vai James Bond tiếp theo. Giữa những tranh luận về việc lựa chọn người kế nhiệm Daniel Craig, lời nhận xét từ thành viên Hoàng gia Anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Xuất hiện trong chương trình This Morning của đài ITV ngày 20/11, Hoàng tử Harry được hai người dẫn chương trình Alison Hammond và Dermot O'Leary hỏi về quyết định giao vai điệp viên 007 cho Robert Pattinson. Không ngần ngại, anh khẳng định đây là một ý tưởng hay và bày tỏ sự háo hức trước bộ phim sắp tới.

Hoàng tử Harry gây chú ý khi bày tỏ sự ủng hộ dành cho Robert Pattinson trong vai James Bond mới.

Đáng chú ý, khi được yêu cầu lựa chọn giữa thương hiệu James Bond và loạt phim hành động Mission Impossible gắn liền với Tom Cruise, Hoàng tử Harry lập tức nghiêng về điệp viên nước Anh. Anh khẳng định lựa chọn James Bond hoàn toàn, đồng thời nhấn mạnh mong muốn nhân vật biểu tượng này được trao vào những bàn tay xứng đáng.

Phát biểu của Hoàng tử Harry xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Amazon MGM Studios chính thức công bố Robert Pattinson là gương mặt mới của thương hiệu điện ảnh đình đám. Thông tin được xác nhận ngày 16/11, khép lại nhiều tháng đồn đoán về danh tính người kế nhiệm Daniel Craig sau No Time to Die ra mắt năm 2021.

Robert Pattinson trở thành tâm điểm bàn luận khi được cho là gương mặt kế nhiệm Daniel Craig trong thương hiệu 007.

Trước khi Robert Pattinson được lựa chọn, nhiều nam diễn viên nổi tiếng từng xuất hiện trong danh sách ứng viên tiềm năng, bao gồm Jack Lowden, Callum Turner và Josh O'Connor. Tuy nhiên, ngôi sao The Batman cuối cùng đã vượt qua các đối thủ để trở thành chủ nhân mới của mật danh 007.

Không riêng Hoàng tử Harry, Hoàng gia Anh cũng nhanh chóng thể hiện sự chào đón dành cho Robert Pattinson. Ngay sau thông báo tuyển chọn, tài khoản mạng xã hội chính thức của Hoàng gia đăng tải thông điệp chào mừng nam diễn viên gia nhập lực lượng mật vụ của Nhà vua.

Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi Robert Pattinson sẽ là James Bond đầu tiên trên màn ảnh hoạt động dưới triều đại một vị vua Anh. Trong nhiều thập kỷ trước đó, các phiên bản điện ảnh của điệp viên 007 đều gắn liền với thời kỳ trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II.

Sự xuất hiện của Robert Pattinson trong thương hiệu James Bond được kỳ vọng mở ra chương mới cho loạt phim điệp viên đình đám.

Dẫu vậy, việc Robert Pattinson trở thành James Bond cũng tạo nên không ít tranh luận. Nam diễn viên vốn nổi tiếng toàn cầu nhờ vai ma cà rồng Edward Cullen trong loạt phim Twilight, trước khi từng bước khẳng định khả năng diễn xuất qua những dự án có màu sắc nghệ thuật và tâm lý phức tạp.

Đặc biệt, vai Bruce Wayne trong The Batman năm 2022 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Robert Pattinson. Thay vì tiếp tục gắn bó với hình tượng lãng tử trên màn ảnh, nam diễn viên thể hiện một Người Dơi gai góc, nội tâm và đầy ám ảnh. Đây cũng là minh chứng cho khả năng đảm nhận những nhân vật mang tính biểu tượng của điện ảnh thế giới.

Vai Người Dơi trong The Batman giúp Robert Pattinson chứng minh khả năng hóa thân thành những nhân vật có nội tâm phức tạp.

Theo truyền thông quốc tế, ông chủ Amazon Jeff Bezos từng thừa nhận ê kíp có phần do dự vì Robert Pattinson đã quá nổi tiếng. Tuy nhiên, màn thử vai thuyết phục khiến những người đứng sau dự án tin rằng anh là lựa chọn phù hợp để tiếp nối di sản James Bond.

Phần phim 007 mới sẽ do Denis Villeneuve, đạo diễn đứng sau thành công của Dune, đảm nhận vai trò chỉ đạo. Kịch bản được chấp bút bởi Steven Knight, người sáng tạo loạt phim nổi tiếng Peaky Blinders. Sự kết hợp giữa những tên tuổi hàng đầu Hollywood khiến dự án nhận được nhiều kỳ vọng.

Hiện tại, bộ phim vẫn chưa công bố tên chính thức và được dự kiến ra mắt vào năm 2028. Đây sẽ là thử thách quan trọng đối với Robert Pattinson khi phải tiếp nối hình tượng từng được thể hiện thành công bởi Sean Connery, Pierce Brosnan và Daniel Craig.

Robert Pattinson được kỳ vọng tiếp nối di sản của những tài tử từng gắn bó với hình tượng điệp viên 007.

Giữa những kỳ vọng và hoài nghi, sự ủng hộ từ Hoàng tử Harry phần nào tạo thêm sức hút cho màn ra mắt của James Bond thế hệ mới. Với Robert Pattinson, vai điệp viên 007 không chỉ là bước tiến lớn trong sự nghiệp mà còn là cơ hội tái định nghĩa một trong những nhân vật huyền thoại của điện ảnh thế giới.