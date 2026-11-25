Ngày 24/11, trang 163 đưa tin Lưu Khải Uy tổ chức sinh nhật cho bạn gái kém 19 tuổi Lê Kỷ Quân. Hai người liên tục có những khoảnh khắc ngọt ngào và công khai chia sẻ hạnh phúc lên các trang mạng xã hội.

Tại buổi tiệc sinh nhật, Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân cùng diện trang phục đôi màu đỏ. Nữ người mẫu sinh năm 1993 gửi lời cảm ơn tới bạn bè đến chúc mừng, trong khi đó, Lưu Khải Uy đứng bên cạnh dành ánh mắt trìu mến và thỉnh thoảng lại âu yếm bạn gái.

Lưu Khải Uy ngọt ngào bên bạn gái kém 19 tuổi.

Lưu Khải Uy tỏ ra vô cùng say mê bạn gái kém 19 tuổi. Sau khi ly hôn Dương Mịch vào năm 2018, nam diễn viên từng hẹn hò nữ diễn viên Thang Lạc Văn năm 2019, đến năm 2022, anh thừa nhận đang tìm hiểu Lý Hiểu Phong. Tuy nhiên, nam diễn viên khá kín đáo trong các mối quan hệ tình ái vì trước đó anh đã có cuộc ly hôn ồn ào với vợ cũ Dương Mịch.

Nhưng khi ở bên Lê Kỷ Quân, nam diễn viên thoải mái thể hiện tình cảm hơn. Theo East Week, sau khi xác nhận hẹn hò, Lưu Khải Uy và bạn gái thường xuyên đi chơi, mua sắm, tổ chức các bữa tiệc bên bạn bè và không ngại chia sẻ lên mạng xã hội. Chỉ trong hơn nửa tháng công khai, họ đã có ít nhất 5 lần xuất hiện chung trước công chúng.

Lưu Khải Uy và bạn gái kém 19 tuổi quen nhau vào tháng 8 thông qua một hoạt động thể thao, sau đó dần phát triển từ bạn chơi bóng thành người yêu.

Tại sinh nhật lần thứ 52 của Lưu Khải Uy, Lê Kỷ Quân đã đánh dấu ngày này là một dịp đặc biệt trên trang cá nhân. Đến tháng 10, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) chụp được hình ảnh hai người nắm tay nhau đi mua sắm và cùng ăn một bát bún. Những tương tác thân mật hé lộ mối quan hệ ngày càng ngọt ngào của cả hai.

Ngày 20/10, cả hai lần đầu thừa nhận tình cảm, chia sẻ có chung sở thích và rất hợp nhau khi trò chuyện, thậm chí hai nghệ sĩ còn "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên".

Lê Kỷ Quân chia sẻ cô không cảm thấy khoảng cách gần 20 tuổi khiến cả hai có sự khác biệt trong suy nghĩ và cách sống. Cô thấy rất tự nhiên, thoải mái khi ở bên cạnh bạn trai. Người đẹp cảm thấy được trân trọng vì sự chăm sóc chu đáo của tài tử.

Lưu Khải Uy được khen trẻ trung, đẹp đôi bên bạn gái.

Chuyện tình cảm của Lưu Khải Uy được chú ý vì anh từng kết hôn với Dương Mịch - nữ diễn viên nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Tuy đã ly hôn, những ồn ào xung quanh cuộc sống hôn nhân của cả hai vẫn chưa dứt.

Cha Lưu Khải Uy, diễn viên gạo cội TVB Lưu Đan thậm chí chỉ trích con dâu vô trách nhiệm với con trước truyền thông. Lưu Đan khuyến khích con trai đi bước nữa. Thỉnh thoảng, có những tin tức liên quan việc Dương Mịch muốn trả tiền để giành lại quyền nuôi con từ nhà chồng.

Lưu Khải Uy quyết định chuyển sự nghiệp về Hong Kong để chăm sóc con gái Tiểu Gạo Nếp, nhờ đó anh được khen ngợi là người cha yêu thương hy sinh vì con.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nam diễn viên Lưu Đan tiết lộ cháu gái Tiểu Gạo Nếp đã sang Anh du học khi mới 12 tuổi, làm nảy sinh không ít tranh cãi. Một số khán giả cho rằng việc để một cô bé hơn 10 tuổi đi học xa, sẽ khiến Tiểu Gạo Nếp thiếu thốn tình thương gia đình. Tuy nhiên, cũng có người ủng hộ quyết định của gia đình Lưu Khải Uy.

Nam diễn viên bị chỉ trích đưa con gái đi du học sớm.