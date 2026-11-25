Thời trang mùa lạnh không nhất thiết phải gắn liền với những bộ trang phục kín mít, nhiều lớp. Thay vào đó, cách phối đồ “trên đông dưới hè” đang mang đến lựa chọn mới mẻ cho những người yêu thích phong cách trẻ trung, năng động.

Đặc trưng của xu hướng này là sự kết hợp giữa trang phục giữ ấm ở phần thân trên với chân váy ngắn hoặc quần short, tạo nên sự tương phản về kiểu dáng và tỷ lệ cơ thể. Với phụ nữ U40, chỉ cần lựa chọn chất liệu, độ dài trang phục và phụ kiện phù hợp, những bản phối mang cảm hứng Hàn Quốc vẫn có thể giúp người mặc trông thanh thoát, hiện đại mà không đánh mất nét thanh lịch.

Áo len, áo khoác da và áo dạ: Ba cách phối đồ vừa trẻ trung vừa thanh lịch

1. Áo len dáng rộng kết hợp chân váy ngắn

Áo len dáng rộng là món đồ quen thuộc trong tủ đồ mùa lạnh. Khi kết hợp với chân váy ngắn thay vì quần dài hay váy maxi, trang phục tạo được sự cân đối giữa phần thân trên rộng rãi và đôi chân thanh thoát, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, nữ tính.

Phụ nữ U40 có thể ưu tiên áo len màu be, xám, trắng kem hoặc nâu để dễ phối đồ. Chân váy chữ A, váy xếp ly hay váy tweed đều là lựa chọn phù hợp. Hoàn thiện trang phục bằng boots cao cổ hoặc giày loafer kết hợp tất cao sẽ giúp tổng thể thêm hài hòa, mang đậm phong cách Hàn Quốc.

2. Áo khoác da phối quần short

Với những người yêu thích phong cách cá tính, áo khoác da kết hợp quần short là công thức đáng thử. Chất liệu da cùng phom áo đứng dáng tạo cảm giác khỏe khoắn, trong khi quần short giúp bộ trang phục trở nên nhẹ nhàng, tránh vẻ nặng nề.

Ở tuổi U40, chị em nên chọn áo khoác da dáng ngắn hoặc ngang hông, kết hợp quần short cạp cao có độ rộng vừa phải. Boots cao cổ hoặc boots ngang gối không chỉ hỗ trợ giữ ấm mà còn tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn. Những gam màu như đen, nâu và xám sẽ giúp bộ đồ dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

3. Áo khoác dạ kết hợp chân váy ngắn

Áo khoác dạ vốn mang vẻ đẹp thanh lịch, trưởng thành nhưng khi phối cùng chân váy ngắn lại tạo nên diện mạo năng động hơn. Sự tương phản giữa áo khoác có phom dáng đứng và chân váy ngắn giúp tổng thể vừa chỉn chu vừa mềm mại.

Một chiếc áo dạ dáng dài màu camel, xám hoặc đen có thể kết hợp với chân váy chữ A, váy xếp ly hay chân váy dạ đồng màu. Bên trong, áo len cổ lọ hoặc áo giữ nhiệt sẽ giúp tăng khả năng giữ ấm. Chị em có thể phối thêm boots cao cổ và túi đeo vai nhỏ để hoàn thiện phong cách.

Cardigan và áo phao: Hai lựa chọn năng động, khéo tôn vóc dáng

4. Áo cardigan kết hợp quần short jeans

Cardigan không chỉ phù hợp với tiết trời se lạnh mà còn có thể trở thành món đồ chủ đạo trong những ngày lạnh hơn nếu được lựa chọn đúng chất liệu. Các mẫu cardigan dệt kim dày, dáng ngắn hoặc có hàng cúc nổi bật khi kết hợp quần short jeans sẽ mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, trẻ trung.

Để trang phục phù hợp với phụ nữ U40, nên ưu tiên cardigan có độ dày vừa phải, phom gọn gàng, tránh tạo cảm giác luộm thuộm. Quần short jeans cạp cao giúp nhấn vào vòng eo và cân đối tỷ lệ cơ thể.

Trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, chị em có thể mặc thêm quần tất giữ nhiệt màu đen và đi boots để vừa giữ ấm vừa duy trì phong cách thời trang mong muốn.

5. Áo phao dáng ngắn phối chân váy chữ A

Áo phao là món đồ giữ ấm quen thuộc nhưng độ phồng của trang phục đôi khi khiến vóc dáng trông nặng nề. Kết hợp áo phao dáng ngắn với chân váy chữ A là cách tạo sự cân bằng giữa phần thân trên và dưới, đồng thời giúp đôi chân trông dài hơn.

Phụ nữ U40 nên chọn áo phao có thiết kế gọn ở vai, dáng ngắn hoặc có đường chiết eo. Chân váy chữ A cạp cao với gam màu tối sẽ giúp tổng thể hài hòa, dễ mặc hơn.

Để phù hợp với thời tiết mùa lạnh, boots cao cổ và quần tất dày là những phụ kiện nên được ưu tiên. Cách phối này vừa tạo vẻ ngoài trẻ trung vừa hạn chế cảm giác lạnh khi diện chân váy ngắn.

Nhìn chung, xu hướng “trên đông dưới hè” không chỉ dành cho những cô gái trẻ mà phụ nữ U40 cũng có thể ứng dụng linh hoạt. Điều quan trọng là lựa chọn trang phục vừa vặn, cân đối về tỷ lệ và kết hợp phụ kiện phù hợp với thời tiết. Chỉ với những món đồ quen thuộc, chị em vẫn có thể làm mới phong cách mùa lạnh theo hướng trẻ trung, hiện đại mà không cần thay đổi toàn bộ tủ quần áo.