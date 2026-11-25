NSND Minh Hòa từng là gương mặt nổi bật của sân khấu kịch miền Bắc, được khán giả yêu mến bởi nhan sắc quý phái, đài các. Thập niên 1990, bà còn được biết đến với danh xưng "Hoa hậu ảnh lịch Hà Nội". Không chỉ thành công trên sân khấu và màn ảnh, nữ nghệ sĩ còn từng giữ cương vị Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội trước khi chính thức nghỉ hưu vào tháng 4/2019.

NSND Minh Hòa. Ảnh: NVCC

Sau nhiều năm gắn bó với công việc quản lý, những cuộc họp và lịch trình dày đặc, cuộc sống hiện tại của NSND Minh Hòa trở nên thoải mái hơn. Bà không còn phải tuân theo giờ giấc hành chính, có thể chủ động sắp xếp công việc theo sở thích và sức khỏe. Khi gặp kịch bản hay, bà sẵn sàng nhận lời; nếu cảm thấy mệt, nữ nghệ sĩ cho phép mình nghỉ ngơi.

NSND Minh Hòa duy trì những thói quen đời thường rất đỗi giản dị. Trái với hình ảnh sang trọng, quyền lực thường thấy trên màn ảnh, ngoài đời, bà thích đạp xe trên những con phố Hà Nội, tự đi chợ, lựa chọn thực phẩm và vào bếp chuẩn bị bữa cơm cho gia đình.

Nghệ sĩ Minh Hòa từng chia sẻ, khi mới nghỉ hưu năm 2019, bà nhận hơn 6 triệu đồng mỗi tháng. Sau những lần điều chỉnh theo chính sách của Nhà nước, mức lương hưu hiện tại đã tăng lên gần 9 triệu đồng, theo Vietnamnet.

NSND Minh Hòa có sở thích đạp xe. Ảnh: báo Vietnamnet.

Với nữ nghệ sĩ, tiền bạc không phải thước đo chất lượng cuộc sống. Bà quan niệm có bao nhiêu thì chi tiêu phù hợp với điều kiện của mình, không chạy theo hàng hiệu hay những món đồ xa xỉ. Bà cũng không có nhu cầu sở hữu nhà lớn, xe sang mà đề cao sự tiện lợi và thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày.

Hiện NSND Minh Hòa sống cùng chồng và gia đình con trai tại Hà Nội. Trong gia đình có nhiều thế hệ chung sống, bà lựa chọn cách ứng xử tâm lý, tôn trọng không gian riêng của các con, không can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân. Khi có thời gian, nữ nghệ sĩ cũng chủ động chia sẻ việc nhà, giữ không khí gia đình hòa thuận, ấm áp.

Ở tuổi 62, nghệ sĩ Minh Hòa vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung nhờ tinh thần lạc quan và ý thức chăm sóc bản thân. Bà ủng hộ việc phụ nữ làm đẹp bằng những phương pháp phù hợp, nhẹ nhàng nhưng không lạm dụng các công nghệ thẩm mỹ, đặc biệt khi biểu cảm gương mặt là yếu tố quan trọng đối với người làm nghề diễn xuất.

Nhan sắc NSND Minh Hòa ở độ tuổi ngoài 60. Ảnh: báo Vietnamnet.

Sinh năm 1964, NSND Minh Hòa là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Kịch Hà Nội. Trong sự nghiệp, bà ghi dấu ấn với nhiều vai diễn, nổi bật là nhân vật Trần Lệ Xuân trong phim "Ông cố vấn". Với vẻ đẹp sắc sảo và phong thái sang trọng, nữ nghệ sĩ thường được giao những nhân vật quyền lực, cá tính.

Bên cạnh việc tham gia các hoạt động nghệ thuật, NSND Minh Hòa vẫn dành thời gian giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, truyền kinh nghiệm cho các thế hệ diễn viên trẻ. Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ hạn chế đóng phim hơn do vấn đề sức khỏe. Vai diễn gần nhất của bà là nhân vật khách mời trong bộ phim truyền hình Tận hiến do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất.

Chia sẻ về quan niệm cuộc sống và tài chính ở tuổi nghỉ hưu, NSND Minh Hòa cho biết, thời trẻ, bà từng đóng phim liên tục, đảm nhận nhiều vai diễn và công việc khác nhau nên tích lũy được một khoản dành dụm. Nữ nghệ sĩ không đặt nặng chuyện giàu nghèo, bởi theo bà, sự đủ đầy phụ thuộc vào nhu cầu và cách mỗi người nhìn nhận cuộc sống.

"Tôi sống đơn giản, nhu cầu cá nhân không có gì nhiều, bởi vậy, tôi luôn thấy đủ đầy với những gì mình có", NSND Minh Hòa bộc bạch với Lao Động.

Sau ánh hào quang sân khấu và những năm tháng bận rộn với công việc quản lý, NSND Minh Hòa đang tận hưởng một chương mới của cuộc đời. Với bà, niềm vui không nằm ở vật chất hay danh tiếng mà đến từ sức khỏe, công việc yêu thích và những bữa cơm sum vầy bên gia đình.