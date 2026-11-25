Diễn viên, đạo diễn chia sẻ tại premiere Con mắt thứ ba.

Ngày 23/11, Con mắt thứ ba tổ chức premiere tại TPHCM. Đạo diễn Hàm Trần và diễn viên Đoàn Minh Anh, Trần Nghĩa, Kiều Trinh, Ba Tây, Ngọc Phước, Loube Nguyễn… chia sẻ những câu chuyện trong quá trình thực hiện tác phẩm.

Phim thuộc thể loại kinh dị tâm linh, xoay quanh ba nhân vật Vy, Viễn và Lạc. Họ bị cuốn vào các bí mật liên quan đến thế giới người sống và người đã khuất. Trong phim, Lạc có khả năng nhìn thấy, giao tiếp với vong linh. Viễn tìm cách tự “khai nhãn”, còn Vy là người dẫn chương trình podcast mang tên Con mắt thứ ba.

Hơn 60 lần chỉnh sửa tạo hình Hắc Bạch Vô Thường

Nhà sản xuất Luey Mai Tuấn Anh cho biết một trong những công việc mất nhiều thời gian của ê-kíp là xây dựng tạo hình Hắc Bạch Vô Thường.

Đây là hình tượng quen thuộc trong văn hóa dân gian, mỗi người có hình dung khác nhau. Nhóm sáng tạo thử nghiệm tìm diện mạo vừa giữ được những đặc điểm gợi nhớ đến hình tượng, vừa phù hợp với ý tưởng của đạo diễn.

“Cái khó là phải tìm được một diện mạo cụ thể, vừa giữ được tinh thần của biểu tượng, vừa đúng với hình ảnh anh Hàm Trần muốn đưa lên phim”, Luey Mai Tuấn Anh nói.

Đại diện nhà sản xuất cho biết quá trình thiết kế trải qua hơn 60 lần chỉnh sửa. Khi tạo hình được đưa lên phim trường, nhóm sáng tạo tiếp tục điều chỉnh.

Đạo diễn Hàm Trần cho biết phim không bị cắt phân đoạn quan trọng.

Luey Mai Tuấn Anh kể có những bản thiết kế chưa đúng với hình dung của đạo diễn Hàm Trần, ê-kíp tiếp tục thử nghiệm cho đến khi tìm được phương án phù hợp.

Chia sẻ về quá trình kiểm duyệt, đạo diễn Hàm Trần cho biết các cảnh kinh dị, hình ảnh ma quái và chi tiết máu me không phải phần bị yêu cầu cắt bỏ.

"Tất cả điều mọi người thấy gore (máu me, bạo lực), intensive (căng thẳng, nặng đô) như Hollywood đều được giữ lại", đạo diễn nói.

Một số nội dung khác, chủ yếu liên quan lời thoại và một vài phân đoạn có sự xuất hiện của lực lượng công an, được ê-kíp cân nhắc điều chỉnh.

Đạo diễn cho biết bên cạnh việc xây dựng các tình huống kinh dị, ông muốn khai thác câu chuyện về những chấp niệm và mối liên kết giữa các nhân vật.

“Tôi muốn làm một bộ phim kinh dị không phải để người ta sợ ma, mà để người ta hiểu ma. Bởi vì người hay ma, ai cũng cần được thấu hiểu và cần bình an”, Hàm Trần chia sẻ thêm.

Trần Nghĩa casting cùng 10 diễn viên nữ

Trần Nghĩa cho biết anh từng thử vai cùng gần 10 nữ diễn viên trước khi Đoàn Minh Anh được chọn vào vai Vy. Việc lựa chọn cặp đôi Bảo và Vy không chỉ dựa trên khả năng diễn xuất riêng của từng người. Đạo diễn muốn tìm hai diễn viên có sự kết nối để khán giả tin vào tình cảm giữa các nhân vật trên màn ảnh.

Trần Nghĩa kể khi nhận vai Bảo, anh tìm cách thể hiện cơn giận và chấp niệm của người đã chết. Nam diễn viên tìm đọc, lắng nghe các câu chuyện tâm linh và trao đổi với đạo diễn để có thêm chất liệu cho vai diễn.

“Anh Hàm muốn cơn giận của Bảo phải xuất phát từ bên trong, chứ không phải cứ la hét hay thể hiện ra bên ngoài”, Trần Nghĩa nói.

Dàn diễn viên có mặt tại buổi ra mắt Con mắt thứ ba.

Nam diễn viên nhớ lại ngày quay đầu, đạo diễn đấm nhẹ vào ngực anh ba lần để nhấn mạnh cách thể hiện cảm xúc của nhân vật.

Với Đoàn Minh Anh, Con mắt thứ ba được ghi hình trước Phí phông. Cô cho biết đây là dự án điện ảnh thứ hai sau Thám tử Kiên, được thực hiện khi cô 17 tuổi.

Nhân vật Vy xuất hiện qua nhiều đoạn dẫn chuyện bằng giọng đọc, trong khi số phân cảnh trực tiếp không quá nhiều. Minh Anh cho biết cô có nhiều buổi làm việc với đạo diễn và nhóm biên kịch để tìm cách phát triển nhân vật.

“Có những điều Vy không nói ra, nhưng vẫn có thể được thể hiện qua ánh mắt và cách nhân vật phản ứng”, nữ diễn viên chia sẻ.

Tại buổi giao lưu, Minh Anh cũng nói về những nét tương đồng được đặt ra giữa vai diễn của cô trong Con mắt thứ ba và Phí phông.

Ngọc Phước cho biết ban đầu cô đăng ký thử vai Sen nhưng không được chọn, sau đó được mời thử sức với nhân vật Giàu. Do hồi hộp, nữ diễn viên xin đạo diễn thêm thời gian giới thiệu bản thân trước khi bắt đầu phần thử vai.

Trong khi đó, Hiền Ngô được chọn vào vai Sen. Từ những gợi ý ban đầu về nhân vật, cô tìm hiểu tâm lý, cách ứng xử và đời sống của những người phụ nữ có hoàn cảnh tương tự để chuẩn bị.

Đảm nhận vai Lạc, Loube Nguyễn đối diện thử thách khi thực hiện cảnh quay dưới nước. Nữ diễn viên cho biết cô từng sợ nước, nhiều lần học bơi nhưng bỏ cuộc. Sau khi nhận lời tham gia phim, cô quyết định thử lại với sự hỗ trợ của mọi người.

Một cảnh quay dưới nước được thực hiện từ 17h đến 10h sáng hôm sau. Đây cũng là lần đầu Loube Nguyễn tham gia một dự án điện ảnh.

Với Kiều Trinh, Con mắt thứ ba đánh dấu lần tiếp tục hợp tác cùng đạo diễn Hàm Trần. Nữ diễn viên cho biết cô có một phân đoạn được ghi hình suốt bốn ngày. “Trong cuộc đời của Trinh, lần đầu tiên có một phân đoạn Trinh quay bốn ngày. Một phân cảnh rất đặc biệt”, cô nói.