Theo SCMP, người đàn ông đang được nhắc đến là Chen Jingfu, 55 tuổi, làm công việc vệ sinh tại một trung tâm thương mại cao cấp ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

Ông bất ngờ trở nên nổi tiếng sau khi những đoạn video ghi lại hình ảnh mình đang làm việc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người dùng mạng không khỏi ngạc nhiên trước diện mạo trẻ trung, gương mặt góc cạnh và vẻ ngoài được nhận xét là giống tài tử điện ảnh của Chen Jingfu.

Dân mạng cho rằng ông Chen Jingfu có nét giống nam diễn viên Hồ Ca. Ảnh: SCMP

Không ít người so sánh ông với nam diễn viên Hồ Ca – ngôi sao của các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Phồn Hoa và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp – và diễn viên Nghiêm Khoan, người thường được khen ngợi sở hữu vẻ ngoài nổi bật.

Một số người còn đặt cho ông biệt danh "T-Bag phiên bản Trung Quốc" vì có nét giống nhân vật phản diện do Robert Knepper thủ vai trong loạt phim truyền hình Mỹ Vượt ngục.

Có ý kiến cho rằng vẻ ngoài bảnh bao và phong thái lịch lãm của Chen thậm chí còn khiến dụng cụ vệ sinh mà ông sử dụng trông sang trọng hơn.

Nhờ sự nổi tiếng, Chen được mời dự một trận đấu thuộc giải bóng đá Liaoning Super League. Xuất hiện bên cạnh Chen tại sự kiện, phó thị trưởng thành phố Thẩm Dương nói đùa rằng nhiệm vụ của vị khách mời tại sự kiện chỉ là "phải trông thật đẹp trai".

Sau khi nổi tiếng, ông Chen vẫn tiếp tục công việc nhân viên vệ sinh một cách nghiêm túc. Ảnh: Sina

Trước sự nổi tiếng bất ngờ, Chen vẫn giữ thái độ khiêm tốn. Ông cho biết vẫn muốn giữ cách sống giản dị, thực tế và không để bản thân bị cuốn theo sự chú ý của đám đông.

Khi được hỏi về ngoại hình, Chen kể thời trẻ mình khá gầy, thậm chí từng bị chê xấu. Người đàn ông quê ở Liêu Ninh cũng cho biết ông không phải là con lai như một số cư dân mạng suy đoán. Ông thừa hưởng hầu hết các đặc điểm ngoại hình từ mẹ mình, người gốc Sơn Đông ở miền đông Trung Quốc.

Chen được tuyển vào làm nhân viên vệ sinh khu vực sảnh từ năm 2025. Lương của ông cao hơn 1.000 nhân dân tệ (khoảng 150 USD) so với mức trung bình của các nhân viên vệ sinh khác, nâng tổng lương tháng lên 5.000 nhân dân tệ.

Chen nói rằng ông hài lòng với cuộc sống của mình, và vợ ông cũng thường nhắc nhở ông hãy luôn sống đúng với bản thân.

Trên tài khoản mạng xã hội mang tên "Chú lao công Thẩm Dương", ông đăng những đoạn video về ca làm của mình, từ lau kính đến lái xe lau sàn.

Chen cho biết ông sẽ tiếp tục công việc và tự nhắc "không được để bản thân trở nên kiêu ngạo hay ảo tưởng". Thái độ của Chen đã giúp ông nhận được thêm nhiều lời khen ngợi trên mạng.