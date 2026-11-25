Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Trong khung hình, người đẹp xuất hiện với mái tóc đen dài được cắt tỉa phần mái thưa, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ ngoài dịu dàng và trẻ trung. Tuy nhiên, điều khiến khán giả thích thú hơn cả lại đến từ dòng trạng thái đi kèm bức ảnh, khi nàng hậu bất ngờ nhắc đến bố.

Mai Phương Thúy khiến nhiều người chú ý khi bất ngờ bày tỏ nỗi lòng về bố trên trang cá nhân.

Cụ thể, Mai Phương Thúy hài hước chia sẻ rằng sau khi thay đổi kiểu tóc, cô mới nhận ra gương mặt mình có phần giống bố, đặc biệt là đường nét cằm V-line. Người đẹp còn tiết lộ từ nhỏ đến lớn bản thân luôn trăn trở vì cảm thấy mình không giống bố. Cách kể chuyện tự nhiên, có phần dí dỏm của nàng hậu nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Không chỉ đơn thuần là câu chuyện về ngoại hình, chia sẻ lần này còn phần nào hé lộ tình cảm đặc biệt mà Mai Phương Thúy dành cho gia đình. Vốn khá kín tiếng về đời sống riêng tư, mỗi lần nhắc đến người thân, đặc biệt là bố, nàng hậu đều khiến công chúng chú ý.

Mẹ Mai Phương Thúy một mình nuôi dạy, chăm sóc hai con sau khi chồng qua đời.

Được biết, bố của Mai Phương Thúy là ông Mai Xuân Quang. Hoa hậu Việt Nam 2006 từng dành nhiều lời yêu thương và sự ngưỡng mộ khi nhắc về đấng sinh thành. Trong những chia sẻ trước đây, cô cho biết bố là người có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của mình, đồng thời cũng là hình mẫu mà cô luôn trân trọng. Ông qua đời khi Mai Phương Thúy còn nhỏ, để lại nỗi mất mát lớn đối với nàng hậu.

Mai Phương Thúy từng bày tỏ mong muốn tìm được người bạn đời sở hữu những phẩm chất giống bố, từ sự trách nhiệm, tính cách thú vị đến cách hết lòng chăm lo cho gia đình. Điều đó cho thấy hình ảnh người bố không chỉ có ý nghĩa trong ký ức tuổi thơ mà còn ảnh hưởng đến quan niệm tình yêu và hôn nhân của cô.

Dù đã đăng quang nhiều năm, Mai Phương Thúy vẫn giữ sức hút riêng, nhan sắc luôn nhận được sự chú ý.

Dù đã nhiều năm trôi qua, bố vẫn luôn là một phần đặc biệt trong những câu chuyện và ký ức của Mai Phương Thúy. Bởi vậy, phát hiện nhỏ về chiếc cằm V-line sau khi đổi kiểu tóc lần này không chỉ mang đến một khoảnh khắc thú vị mà còn khiến người hâm mộ cảm nhận được tình cảm sâu đậm nàng hậu dành cho người bố đã khuất.