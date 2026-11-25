Năm 2026 có thể xem là giai đoạn Steven Nguyễn hoạt động năng nổ trên màn ảnh khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án phim. Đáng chú ý, bên cạnh những vai diễn có cá tính riêng, chuyện tình cảm của các nhân vật do nam diễn viên đảm nhận cũng trở thành điểm được khán giả quan tâm.

Mới đây, hình ảnh Steven Nguyễn xuất hiện bên cạnh Bích Ngọc trong dự án Người Mẹ Xấu tiếp tục khiến khán giả chú ý. Trong khung hình được chia sẻ, cả hai có khoảnh khắc tương tác vui vẻ, tạo cảm giác gần gũi. Đặc biệt, hình tượng nhân vật của Steven Nguyễn được giới thiệu với màu sắc khá thú vị: một chàng trai có vẻ ngoài bụi bặm, phong trần nhưng lại cưng chiều người thương.

Steven Nguyễn xuất hiện bên cạnh Bích Ngọc trong dự án Người Mẹ Xấu.

Đây cũng là lần kết đôi mới của Steven Nguyễn sau những màn hợp tác với các mỹ nhân khác trong năm nay. Nếu nhìn lại loạt dự án, nam diễn viên đang có ba câu chuyện tình cảm với ba màu sắc riêng biệt.

Trong Không Giới Hạn, Steven Nguyễn kết hợp cùng Minh Trang, tạo nên chuyện tình Trung tá - Thiếu tá. Nhân vật nam mang hình ảnh một người quân nhân có phần vụng về trong chuyện tình cảm, trong khi nữ Thiếu tá lại thẳng thắn, chủ động và có cá tính mạnh. Sự khác biệt trong cách thể hiện cảm xúc tạo nên những tình huống thú vị cho cặp đôi. Không chỉ khai thác nhiệm vụ và môi trường quân đội, bộ phim còn dành không gian để khắc họa đời sống tình cảm của những người lính.

Trong Không Giới Hạn, Steven Nguyễn kết hợp cùng Minh Trang.

Đến Chị Chị Em Em 3, Steven Nguyễn lại có màn kết hợp với Ninh Dương Lan Ngọc trong một câu chuyện hôn nhân nhiều sóng gió. Nam diễn viên đảm nhận vai Cường, người chồng giàu có, gia trưởng và có xu hướng kiểm soát vợ. Trái ngược với hình ảnh tình cảm nhẹ nhàng trong Không Giới Hạn, nhân vật lần này mang đến màu sắc căng thẳng hơn. Mối quan hệ giữa Cường và Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) góp phần tạo nên những nút thắt đáng chú ý của bộ phim.

Đến Chị Chị Em Em 3, Steven Nguyễn lại có màn kết hợp với Ninh Dương Lan Ngọc.

Nếu hai dự án trước mang đến những sắc thái tình cảm khác nhau thì Người Mẹ Xấu tiếp tục mở ra một hình tượng mới cho Steven Nguyễn. Lần này, nam diễn viên đóng cặp với Bích Ngọc. Nhân vật được giới thiệu mang vẻ ngoài có phần bất cần, bụi bặm nhưng lại có cách đối xử dịu dàng, chiều chuộng người mình yêu. Sự đối lập giữa diện mạo và tính cách hứa hẹn tạo nên nét thú vị cho cặp đôi.

Như vậy, qua ba dự án Không Giới Hạn, Chị Chị Em Em 3 và Người Mẹ Xấu, Steven Nguyễn lần lượt đưa khán giả đến với những câu chuyện tình cảm khác nhau. Khi là chàng quân nhân vụng về, lúc lại trở thành người chồng gia trưởng, rồi chuyển sang hình tượng bad boy nhưng hết lòng vì bạn gái, nam diễn viên cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong cách xây dựng nhân vật.

Với Người Mẹ Xấu, sự kết hợp giữa Steven Nguyễn và Bích Ngọc là điểm mới được khán giả chờ đợi. Bộ phim dự kiến ra rạp cuối tháng 12, hứa hẹn tiếp tục bổ sung một màu sắc khác cho hành trình diễn xuất của nam diễn viên trong năm nay.