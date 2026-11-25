Mới đây, trong cuộc giao lưu vui vẻ với báo chí xoay quanh hậu trường bộ phim điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc, Tiến Luật trở thành tâm điểm chú ý khi lần lượt "bóc" thói quen của từng đồng nghiệp cùng buồng giam số 9. Mở đầu câu chuyện, nam diễn viên dí dỏm khẳng định các anh em trong đoàn thực chất không hề có tật xấu nào đáng kể, trước khi tự tay liệt kê một loạt điểm đặc trưng khiến mọi người bật cười.

Tiến Luật trong tạo hình nhân vật ở bộ phim điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc. Ảnh: NSX

Theo lời kể của Tiến Luật, La Thành thường xuyên gặp tình trạng đến muộn và có thói quen trêu ghẹo kiểu "táy máy" đồ đạc của mọi người. Đồng hành cùng La Thành ở khoản đi trễ trên phim trường còn có Hoàng Phi. Trong khi đó, Tuấn Trần lại bị đàn anh nhắc tên vì hay trêu chọc bạn diễn và vô tình che mất khung hình của đồng nghiệp trong lúc quay. Không dừng lại ở đó, Tiến Luật còn hài hước đề cập đến Gi A Nguyễn với sự vụng về trong lời ăn tiếng nói nên thỉnh thoảng bị "rớt miếng", còn Khuyến Dương thì thường xuyên chọc giỡn, vung tay đùa nghịch với anh em nên đôi khi khiến mọi người xung quanh hơi đau vì vóc dáng to lớn.

Phân cảnh Tiến Luật và dàn cast trong phim Trại Giam Hạnh Phúc

Sau màn kể tội rôm rả, Tiến Luật nhanh chóng đính chính rằng những chi tiết trên thực chất chỉ là những màn trêu đùa qua lại để tạo không khí thoải mái trong suốt quá trình ghi hình chứ không phải tật xấu thật sự. Nam diễn viên nhấn mạnh các bạn diễn của mình trong dự án lần này đều là những người hoàn hảo, đồng thời không quên tự nhận bản thân chính là người hoàn hảo nhất đoàn phim.

Phân cảnh Tiến Luật và dàn cast trong phim Trại Giam Hạnh Phúc

Những chia sẻ tự nhiên và duyên dáng của Tiến Luật phần nào cho thấy sự gắn kết, thoải mái giữa dàn diễn viên phía sau ống kính của Trại Giam Hạnh Phúc. Sự tung hứng ăn ý từ ngoài đời vào đến phim trường cũng góp phần giúp ê-kíp giữ được nhịp tương tác tự nhiên khi hóa thân vào các tuyến nhân vật trong tác phẩm đang công chiếu.