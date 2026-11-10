Bền chặt tình quê giữa dòng chảy đổi mới

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (đứng giữa) trao quà của cấp ủy, chính quyền tỉnh động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khóm 18 phường An Xuyên. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cuộc gặp gỡ chân tình thắt chặt thêm tình đoàn kết xóm giềng cũng là cơ hội để lãnh đạo tỉnh Cà Mau ghi nhận những kết quả nổi bật trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và chăm lo an sinh xã hội tại cơ sở.

Chung sức dựng xây những vùng quê ấm no

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cùng đoàn công tác của Trung ương đã gặp gỡ, chia sẻ với nhân dân khóm Tân Hưng của phường Lý Văn Lâm (tỉnh Cà Mau).

Toàn khóm gói gọn chỉ hơn 430ha, với 1.050 hộ dân (hơn 4.800) nhân khẩu. Nơi đây, người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh nhỏ. Quy mô tuy nhỏ nhưng thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước tại khóm được triển khai đồng bộ. Tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng luôn được tiếp nối và phát huy.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (bàn đầu tiên, thứ 4 từ trái qua) cùng các đại biểu Trung ương về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại khóm Tân Hưng. (Ảnh: THIÊN HƯƠNG)

Trong xây dựng đời sống văn hóa, thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận khóm Tân Hưng tích cực vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh qua các hoạt động phong trào như: ra quân thu gom rác, phát quang bụi rậm... Nhiều mô hình thiết thực đến nay tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả: Mô hình “Tuyến đường cờ”, “Trồng hoa kiểng”; Mô hình “Tổ heo đất tiết kiệm”; Mô hình “20ha lúa sạch ST25”. Đặc biệt, khóm triển khai mô hình “Thùng rác hộ gia đình-Chung tay bảo vệ môi trường”, cấp phát thùng rác với hơn 90 hộ dân tham gia...

Bí thư Đảng ủy phường Lý Văn Lâm Dương Minh Em chia sẻ: “Trong phát triển kinh tế, qua phát động phong trào tăng gia sản xuất, người dân trong khóm còn đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, trồng hoa màu, phát triển chăn nuôi và mở rộng ngành nghề. Nhờ đó, nhiều hộ có thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng mỗi năm, góp phần giúp khóm Tân Hưng xóa sạch hộ nghèo và hiện chỉ còn 2 hộ cận nghèo”.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến (đứng giữa) trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khóm Tân Hưng, Phường Lý Văn Lâm. (Ảnh: THIÊN HƯƠNG)

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến ghi nhận và biểu dương những kết quả mà khóm Tân Hưng đạt được. Đồng chí mong muốn cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hỗ trợ nhau phát triển sản xuất.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Huy Tiến đề nghị địa phương đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng khu dân cư “Đoàn kết-An toàn-Ấm no-Hạnh phúc-Chuyển đổi số”; gắn xây dựng gia đình văn hóa với các phong trào thi đua thiết thực. “Dù quê hương có đổi thay, phát triển đến đâu, chúng ta vẫn luôn giữ trọn cái tình, cái nghĩa, vẫn thương yêu, đùm bọc, tối lửa tắt đèn có nhau, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình”, đồng chí Nguyễn Huy Tiến nhắn nhủ.

Nhân dịp về thăm, đồng chí Nguyễn Huy Tiến và các đơn vị đồng hành đã trao tặng Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận khóm Tân Hưng, các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu nhiều phần quà, cùng 6 tỷ đồng để địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Trọn vẹn nghĩa tình, vươn tới tương lai

Tại Ấp 18, xã Vĩnh Mỹ, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau cùng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Chí Nguyện, về tận nơi chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng địa phương.

Cộng đồng dân tộc Kinh và Khmer ấp 18 có hơn 626 hộ, với hơn 2.700 nhân khẩu sống chan hòa, đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó mà đến nay, toàn ấp có 144 hộ giàu và chỉ còn 1 hộ nghèo.

Cùng với phát triển kinh tế, thời gian qua, ấp 18 chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Trong năm 2026, ấp vận động xây dựng 6 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách với tổng trị giá 400 triệu đồng.

Trong năm, địa phương còn vận động trao 150 suất quà, 1,5 tấn gạo và các hỗ trợ khác với tổng trị giá gần 80 triệu đồng. Nhân dịp về thăm, lãnh đạo tỉnh và xã trao tặng 4 bộ máy vi tính và 52 giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu trong ấp.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (hàng trên cùng, bên trái) đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khóm 18 phường An Xuyên. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau gặp mặt, chung vui nhân ngày vui “Đại đoàn kết” của cộng đồng dân cư khóm 18 (phường An Xuyên).

Đây là khóm có cộng đồng dân tộc Kinh, Hoa, Khmer cùng chung sống hòa thuận, đoàn kết, với 1.185 hộ, hơn 3.670 nhân khẩu. Tại buổi lễ diễn ra trong chiều muộn ngày 9/11 vừa qua, khóm 18 cũng đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước, vận động mỗi người dân thực hiện những việc làm thiết thực, đưa các phong trào thi đua trở thành hoạt động thường xuyên trong mỗi gia đình và toàn khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu và nhắn gửi thông điệp khi đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khóm 18 phường An Xuyên. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Ghi nhận những thành tích của khóm 18 và phường An Xuyên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết.

“Bà con cần tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong đời sống xã hội. Hãy biến tinh thần thi đua yêu nước thành thói quen tự giác trong mỗi gia đình, để cùng chung tay dựng xây những khu phố văn hóa, đô thị văn minh và ấm no”, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhắn gửi thông điệp tại ngày hội và đồng thời nhấn mạnh: “Sức mạnh của đại đoàn kết không nằm ở lời nói, mà ở chính sự tương trợ, sẻ chia thường nhật, cùng nhau bước qua khó khăn hằng ngày. Đây chính là gạch nối bền chặt nhất cho tình làng nghĩa xóm. Khi lòng dân đồng thuận và nghĩa đồng bào được thắp sáng, mọi mục tiêu phát triển của địa phương đều sẽ trở thành hiện thực”.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 6 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm cùng cấp ủy, chính quyền và cộng đồng dân cư khóm 18 phường An Xuyên. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải đã trao tặng nhiều phần quà động viên các hộ còn khó khăn. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau trao tặng Bằng khen cho tập thể Ban Công tác Mặt trận Khóm 18 vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động.

Cùng với các địa phương trong cả nước, các cấp, các ngành tại Cà Mau triển khai sâu rộng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Các hoạt động tuyên truyền gắn liền với phong trào thi đua yêu nước và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Trong chuỗi hoạt động này, Cà Mau còn lồng ghép tuyên truyền Chương trình hành động số 48-CTr/TU của Tỉnh ủy về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, giới thiệu và quảng bá rộng rãi các mô hình hợp tác xã hiệu quả và sản phẩm đặc trưng của địa phương...