Trong tiến trình xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Phú Thọ xác định việc đưa pháp luật đi vào cuộc sống không thể tách rời khỏi đặc thù văn hóa, tập quán và nhu cầu thiết thực của từng khu dân cư.

Ra mắt mô hình dân vận khéo "Bản mông văn hóa, an toàn và phát triển" tại thôn Mỹ Á, xã Thu Cúc - Ảnh: CAPT.

Thay vì triển khai dàn trải, các cấp và chính quyền địa phương của tỉnh Phú Thọ đã tập trung xây dựng, duy trì những mô hình tự quản có tính ứng dụng cao, trực tiếp khơi dậy tinh thần thượng tôn pháp luật từ chính mỗi người dân.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ đã xây dựng và duy trì ổn định 38 mô hình bảo đảm an ninh, trật tự cùng 75 điển hình tiên tiến. Điểm chung của các mô hình này là đều được thiết kế linh hoạt, bám sát đặc điểm địa bàn dân cư như “Bản Mông bình yên”, “Tiếng chuông bình yên” hay “Camera an ninh”.

Nhờ gắn chặt trách nhiệm tự phòng, tự quản với lợi ích sát sườn của từng hộ gia đình, các mô hình đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm ngay từ khi mới manh nha tại các thôn, bản vùng cao.

Minh chứng sinh động cho tư duy đổi mới trong công tác dân vận và xây dựng mô hình chấp hành pháp luật ở vùng cao Phú Thọ là câu chuyện tại thôn Mỹ Á, xã Thu Cúc địa bàn có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống.

Những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, đời sống của nhân dân thôn Mỹ Á từng bước được nâng cao, kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, trước những yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, việc xây dựng một mô hình chuyên sâu, phù hợp với đặc điểm địa bàn để phát huy vai trò của nhân dân trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và ngăn chặn các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo trở nên hết sức cần thiết.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã Thu Cúc nghiên cứu, xây dựng mô hình dân vận khéo “Bản Mông văn hóa, an toàn và phát triển”. Đây là bước phát triển mới khi kết nối hài hòa giữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống và thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình.

Mô hình hướng tới mục tiêu xuyên suốt là xây dựng khu dân cư đoàn kết, bình yên và phát triển bền vững; vận động đồng bào Mông tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tự giác chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Song song với việc giữ gìn, phát huy những nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông, mô hình còn tạo động lực để bà con từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, qua đó tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống.

Để các mô hình chấp hành pháp luật thực sự bén rễ và có sức sống lâu dài nơi vùng cao, công tác tuyên truyền, vận động tại Phú Thọ luôn đi liền với những việc làm cụ thể, hướng mạnh về cơ sở nhằm giải quyết những khó khăn thiết thực cho người dân.

Sự kết hợp đồng bộ giữa nhân rộng các mô hình tự quản sát dân, chăm lo đời sống an sinh và giữ nghiêm kỷ cương pháp luật đang tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn tại các xã vùng cao tỉnh Phú Thọ. Đây chính là nền tảng bền vững để củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt của đồng bào các dân tộc trong việc tự bảo vệ sự bình yên, xây dựng những bản làng ngày càng ổn định, an toàn và phát triển.