Ngày 24/11, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) công bố báo cáo sơ bộ cho thấy nước này ghi nhận khoảng 5.258 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong mùa hè năm 2026, vượt xa mức kỷ lục 2.985 ca được ghi nhận vào năm 2022.

Theo UKHSA, trong mùa hè năm nay, Vương quốc Anh trải qua 7 đợt nắng nóng với tổng thời gian kéo dài 41 ngày. Đây là mức cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi số ca tử vong liên quan đến nắng nóng.

Vương quốc Anh vừa trải qua mùa hè năm 2026 với các đợt nắng nóng kỷ lục, để lại hậu quả hạn hán và áp lực hạ tầng kéo dài sang cuối năm. Ảnh: Unplash

Giai đoạn nghiêm trọng nhất diễn ra từ ngày 21 đến 28/6, với khoảng 2.401 ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao. Riêng hai đợt nắng nóng trong tháng 5 và tháng 6 đã ghi nhận hơn 3.000 ca tử vong.

Không chỉ tại Anh, nhiều quốc gia châu Âu cũng ghi nhận số ca tử vong gia tăng trong mùa hè năm nay. Các nhà nghiên cứu ước tính hơn 50.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng xảy ra tại các khu vực đô thị thuộc 30 quốc gia châu Âu, mức cao nhất kể từ năm 2000.

Nhiệt độ cao có thể gây sốc nhiệt, mất nước và làm trầm trọng thêm các bệnh lý tim mạch, hô hấp.

Chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng trở nên thường xuyên, kéo dài và khắc nghiệt hơn. Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền là các nhóm có nguy cơ cao.

Các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết của những biện pháp thích ứng dài hạn với biến đổi khí hậu, bên cạnh các giải pháp ứng phó trong từng đợt nắng nóng.

Số liệu chính thức về các ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong mùa hè năm 2026 dự kiến được công bố vào đầu năm 2027.