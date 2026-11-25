Đại sứ Việt Nam tại Ireland Phạm Toàn Thắng làm việc với sinh viên, trí thức người Việt tại Limerick. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ireland)

Chuyến thăm và làm việc góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ireland, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại - đầu tư, giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ và kết nối cộng đồng người Việt Nam tại sở tại.

Limerick là thành phố lớn thứ ba của Ireland, nằm ở phía Tây đất nước, bên dòng sông Shannon và là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của vùng Trung Tây. Với hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi, gần sân bay quốc tế Shannon, Limerick có thế mạnh về công nghiệp chế tạo, dược phẩm, khoa học đời sống, công nghệ và dịch vụ.

Thành phố cũng là một trung tâm giáo dục đại học và nghiên cứu của Ireland, quy tụ nhiều cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và tập đoàn quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác giữa nhà trường, giới nghiên cứu và khu vực doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Phạm Toàn Thắng đã có cuộc làm việc với Hiệu trưởng Đại học Limerick, Giáo sư Shane Kilcommins và các giảng viên phụ trách hợp tác quốc tế; đồng thời gặp gỡ đại diện cộng đồng trí thức, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên Việt Nam đang giảng dạy, nghiên cứu, học tập tại địa phương.

Toàn cảnh cuộc làm việc với Đại học Limerick. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ireland)

Thúc đẩy hợp tác giáo dục đại học, kết nối đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo Đại học Limerick, Đại sứ Phạm Toàn Thắng đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, những trọng tâm và định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới; điểm lại các dấu mốc nổi bật trong quan hệ song phương và chia sẻ về chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ireland (1996-2026).

Đại sứ cũng thông tin về những định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ.

Trên cơ sở khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa hai nước, Đại sứ đề nghị hai bên tiếp tục cụ thể hóa các cam kết hợp tác, tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và Ireland, hướng tới những kết quả thiết thực trong đào tạo STEM, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đại sứ, Hiệu trưởng Đại học Limerick, Giáo sư Shane Kilcommins đã chia sẻ về quá trình hình thành, phát triển và triết lý đào tạo của trường, cho rằng, kinh nghiệm của Đại học Limerick có thể là một tham khảo hữu ích đối với các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, nhất là trong việc xây dựng mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Một trong những thế mạnh nổi bật của Đại học Limerick là chương trình Cooperative Education (Co-op) - mô hình đào tạo kết hợp giữa học tập tại trường và trải nghiệm làm việc thực tế tại doanh nghiệp. Với mạng lưới khoảng 600 doanh nghiệp trong và ngoài nước, chương trình hiện là một trong những mô hình thực tập quy mô lớn tại châu Âu, góp phần tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm chương trình đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu tuyển dụng thực tế.

Hiệu trưởng cũng khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng trong định hướng đa dạng hóa mạng lưới hợp tác của Đại học Limerick tại châu Á. Trong đó, Trường Kinh doanh Kemmy (Kemmy Business School, thuộc Đại học Limerick) - cơ sở đào tạo thuộc nhóm 1% trường kinh doanh hàng đầu thế giới, đã có chuyến thăm Việt Nam trong tháng 11/2026 và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với Học viện Hàng không Việt Nam và Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây là bước khởi đầu tích cực, tạo cơ sở để hai bên xác định những lĩnh vực có thế mạnh và lợi ích tương đồng, từ đó từng bước mở rộng quy mô và chiều sâu hợp tác.

Đánh giá cao tinh thần chủ động và những kết quả hợp tác bước đầu của Đại học Limerick với các đối tác Việt Nam, Đại sứ Phạm Toàn Thắng đề xuất ba hướng ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Thứ nhất, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, thỏa thuận hợp tác đã được thiết lập, bảo đảm các cam kết được chuyển hóa thành hoạt động cụ thể và kết quả thực chất. Thứ hai, chủ động tìm kiếm, khai thác các tiềm năng hợp tác mới trong những lĩnh vực Đại học Limerick có thế mạnh như đào tạo kết hợp thực hành tại doanh nghiệp (Co-op), khoa học vật liệu, khoa học máy tính, kỹ thuật và các ngành khoa học - công nghệ mũi nhọn. Thứ ba, đẩy mạnh trao đổi sinh viên, học viên sau đại học, phát triển các chương trình học bổng, thúc đẩy mô hình liên kết giữa đại học và doanh nghiệp, đồng thời xây dựng mạng lưới cựu sinh viên nhằm duy trì kết nối lâu dài giữa hai bên.

Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ giới thiệu các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tiềm năng của Việt Nam với Đại học Limerick, góp phần mở rộng mạng lưới đối tác và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác cụ thể.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn Đại học Limerick nói riêng và các cơ sở giáo dục đại học Ireland nói chung tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, mô hình thành công trong đào tạo, nghiên cứu và liên kết doanh nghiệp, qua đó đóng góp vào quá trình đổi mới giáo dục đại học và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đại sứ Phạm Toàn Thắng gặp trí thức, giảng viên, sinh viên người Việt tại Limerick. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ireland)

Phát huy vai trò cộng đồng trí thức Việt Nam tại Ireland

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Toàn Thắng đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với các trí thức, giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại Limerick.

Tại buổi gặp, Đại sứ đã thông tin về tình hình phát triển của đất nước, những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục - đào tạo.

Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược.

Theo Đại sứ, những định hướng và chính sách này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Trong tiến trình đó, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực then chốt, đòi hỏi sự tham gia, đóng góp tích cực của đội ngũ chuyên gia, trí thức và nhà khoa học Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Trong không khí cởi mở, các giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và sinh viên Việt Nam tại Limerick đã chia sẻ những trải nghiệm trong học tập, nghiên cứu và làm việc tại Ireland, đồng thời trao đổi về các cơ hội và sáng kiến nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Phạm Toàn Thắng làm việc với Hiệu trưởng Đại học Limerick, Giáo sư Shane Kilcommins. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ireland)

Nhiều ý kiến nhấn mạnh tiềm năng kết nối giữa các trường đại học, cơ sở nghiên cứu của Việt Nam và Ireland; đề xuất tăng cường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, mở rộng mạng lưới chuyên gia và thúc đẩy sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam tại Limerick nói riêng và Ireland nói chung.

Các đại diện cộng đồng cũng bày tỏ vui mừng trước việc Đại sứ quán Việt Nam chính thức đi vào hoạt động tại Ireland, cho rằng sự hiện diện của cơ quan đại diện ngoại giao không chỉ góp phần hỗ trợ thiết thực đời sống, công việc và các thủ tục hành chính của bà con mà còn tạo thêm không gian, điều kiện để kết nối, tập hợp và phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam tại sở tại. Những hoạt động gặp gỡ, trao đổi trực tiếp như dịp này có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường sự gắn bó, chia sẻ thông tin và hình thành các mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu của đội ngũ giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên Việt Nam tại Limerick, Đại sứ Phạm Toàn Thắng khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cộng đồng thông qua việc tăng cường kết nối, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính và công tác bảo hộ công dân theo chức năng, nhiệm vụ.

Đại sứ khuyến khích đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng người Việt Nam tại Ireland tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quốc tế và tinh thần gắn bó với quê hương, chủ động tham gia các hoạt động hợp tác, chuyển giao tri thức, kết nối nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Đại sứ Phạm Toàn Thắng gặp trí thức, giảng viên, sinh viên người Việt tại Limerick. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ireland)

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó nhấn mạnh việc phát huy nguồn lực, trí tuệ và vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước.

Chuyến thăm và làm việc tại Limerick góp phần tăng cường kết nối giữa Đại sứ quán Việt Nam với chính quyền, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại địa phương; đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực trong giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, đóng góp tích cực vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ireland.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland)