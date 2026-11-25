Tuổi trẻ trại Tạm giam số 1 tham gia sinh hoạt chuyên đề nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại buổi sinh hoạt, đoàn viên, thanh niên cùng trao đổi, làm rõ vai trò của văn hóa trong xây dựng lực lượng CAND, cũng như trách nhiệm của tuổi trẻ đơn vị khi gắn phong trào thi đua "Ba Nhất" với đặc thù công tác quản lý giam giữ. Chương trình còn tạo không khí sôi nổi qua phần giao lưu tìm hiểu kiến thức về Ngày Văn hóa Việt Nam và phong trào "Ba Nhất", thu hút đông đảo đoàn viên hưởng ứng, qua đó củng cố nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Cũng trong dịp hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, đơn vị tổ chức xem phim cách mạng nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức rèn luyện của tuổi trẻ.