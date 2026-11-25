Tại bản Làng Sáng (xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La), Công an xã Tà Xùa, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 Bộ Công an phối hợp triển khai chương trình “Điểm tựa xanh - Thắp sáng niềm tin nơi bản cao”, tập trung tuyên truyền pháp luật, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ đồng bào Mông phát triển sinh kế bền vững.

Xã Tà Xùa hiện có 11.751 nhân khẩu, trong đó 99,6% là đồng bào H’Mông. Bên cạnh những cơ hội phát triển kinh tế, việc nâng cao nhận thức pháp luật, chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe bà mẹ và trẻ em, vẫn là những vấn đề cần được quan tâm.

Tại những địa bàn vùng cao, nơi điều kiện đi lại và tiếp cận các dịch vụ y tế còn hạn chế, việc nâng cao nhận thức về thăm khám định kỳ trong thai kỳ, dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em, nhận biết các dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe.

Một nội dung khác được quan tâm là phòng, chống tảo hôn. Việc kết hôn và sinh con khi chưa đủ tuổi không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ và trẻ nhỏ mà còn có thể khiến các em phải sớm rời ghế nhà trường, hạn chế cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm và cải thiện thu nhập.

Thông qua mô hình “Điểm tựa xanh”, đoàn công tác cũng trao tặng các phần quà, kết nối hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em duy trì việc học tập. Bởi để từng bước đẩy lùi tảo hôn và giảm nghèo bền vững, một trong những giải pháp quan trọng là tạo điều kiện để trẻ em vùng cao được tiếp tục đến trường, tích lũy kiến thức và có thêm cơ hội lựa chọn tương lai.

Đối với công tác phòng, chống ma túy, bên cạnh việc giúp người dân nhận thức rõ hậu quả đối với sức khỏe, kinh tế gia đình và an ninh trật tự, hoạt động tuyên truyền còn hướng đến nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, chủ động phòng ngừa tệ nạn xã hội.

Bên cạnh việc nâng cao nhận thức, chương trình còn hướng đến hỗ trợ đồng bào H’Mông phát triển kinh tế dựa trên những tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương.

Những năm gần đây, sự phát triển của du lịch tại Tà Xùa đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân. Bên cạnh trồng trọt và chăn nuôi, nhiều hộ gia đình đã tham gia kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển khách du lịch và giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Tà Xùa ước đón 56.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 54 tỷ đồng.

Để người dân thực sự hưởng lợi lâu dài từ du lịch, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, việc trang bị kiến thức, kỹ năng lao động, ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa cũng là những yếu tố quan trọng. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng khánh thành công trình “Thắp sáng bản làng”, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và sinh hoạt của người dân bản Làng Sáng.