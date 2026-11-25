Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 25/11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (25/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ. Ở phía Tây Bắc của Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ TP Huế đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, trong đó TP Huế có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An lúc 1h phổ biến 16-19°C.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 13-16°C, vùng núi Bắc Bộ 11-13°C, vùng núi cao có nơi dưới 9°C; Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15-17°C.

Hà Nội ngày 25/11 rét cả ngày. (Ảnh minh họa: Viên Minh)

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc ngày mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ đêm gió giảm dần; sóng biển cao 2-4m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-4m; biển động. Ven biển các tỉnh từ TP Huế tới Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 25/11/2026

TP Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C. Nhiệt độ cao nhất 18-20°C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, khu Tây Bắc có nơi trên 22°C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, vùng núi 11-13°C, vùng núi cao có nơi dưới 9°C. Nhiệt độ cao nhất 17-20°C, có nơi trên 20°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; Quảng Trị đến TP Huế có mưa vừa và rải rác có dông, riêng TP Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 16-19°C, phía Nam 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, phía Nam có nơi trên 23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 26-29°C, phía Nam 30-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.