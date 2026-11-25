Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến (Trung Quốc) diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đứng trước nhiều biến động. Những định hướng hợp tác được thảo luận tại hội nghị tiếp tục khẳng định nhu cầu đối thoại, kết nối và phát triển bao trùm tại châu Á - Thái Bình Dương.

Đối với Việt Nam, sự kiện còn mang ý nghĩa đặc biệt khi tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, mở ra cơ hội đóng góp sâu sắc hơn vào hợp tác khu vực và tạo thêm động lực phát triển đất nước.

APEC THÂM QUYẾN 2026 - THÚC ĐẨY HỢP TÁC TRONG BỐI CẢNH MỚI

Hội nghị diễn ra khi kinh tế toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ cạnh tranh chiến lược, xu hướng bảo hộ thương mại, biến động chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và biến đổi khí hậu. Các nền kinh tế, dù khác biệt về trình độ phát triển, đều đứng trước yêu cầu nâng cao năng suất, mở rộng thị trường, bảo đảm an ninh kinh tế và thích ứng với công nghệ mới. Trong hoàn cảnh đó, APEC tiếp tục là một diễn đàn quan trọng để trao đổi, xây dựng đồng thuận và tìm kiếm các giải pháp hợp tác cùng có lợi.

Tinh thần xuyên suốt của APEC 2026 là thúc đẩy mở cửa, đổi mới sáng tạo và hợp tác. Những nội dung thảo luận về thương mại, đầu tư, kết nối, tăng trưởng và phát triển bền vững phản ánh yêu cầu duy trì động lực tăng trưởng dài hạn. Hội nghị nhấn mạnh vai trò của liên kết kinh tế khu vực, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, cũng như mở rộng cơ hội tham gia cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC trong buổi tiệc chiêu đãi tối 18/11. Ảnh: APEC

Ý nghĩa của những kết quả này không chỉ nằm ở các tuyên bố và định hướng chung. Quan trọng hơn, APEC duy trì được một không gian đối thoại kinh tế đa phương, nơi các thành viên có thể trao đổi thẳng thắn, tìm kiếm điểm tương đồng và thúc đẩy những chương trình hợp tác thực chất. Trong bối cảnh các rào cản thương mại và khác biệt lợi ích gia tăng, việc tiếp tục duy trì đối thoại có giá trị đối với sự ổn định và triển vọng phát triển của khu vực.

Một nội dung nổi bật là nhận thức chung về đổi mới mô hình tăng trưởng. Tăng trưởng trong giai đoạn mới không thể chỉ dựa vào vốn đầu tư, tài nguyên và lao động giá rẻ; phải chú trọng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, chuyển đổi xanh và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng trở thành yêu cầu trực tiếp của hoạt động sản xuất, thương mại và đầu tư.

Phát triển bao trùm cũng là một định hướng có ý nghĩa lâu dài. Hợp tác kinh tế phải góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương. Khi các doanh nghiệp nhỏ, địa phương và người lao động được tiếp cận cơ hội phát triển, nền tảng xã hội của hội nhập kinh tế sẽ vững chắc hơn.

Cần nhìn nhận khách quan rằng APEC vận hành trên cơ sở hợp tác tự nguyện, đồng thuận và không ràng buộc pháp lý. Vì vậy, kết quả hội nghị chỉ phát huy đầy đủ giá trị khi được các nền kinh tế chuyển hóa thành chính sách, chương trình và dự án cụ thể. Đây là yêu cầu đối với mọi thành viên, đồng thời là vấn đề cần được Việt Nam quan tâm khi tiếp nhận vai trò chủ nhà năm 2027.

VIỆT NAM - THÀNH VIÊN TÍCH CỰC VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM

Gia nhập APEC năm 1998, Việt Nam từng bước mở rộng sự tham gia vào các cơ chế hợp tác kinh tế khu vực. Từ nhu cầu học hỏi kinh nghiệm và mở rộng thị trường, Việt Nam ngày càng chủ động tham gia xây dựng chương trình nghị sự, đề xuất sáng kiến và thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực có lợi ích chung. Quá trình này gắn liền với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo các nền kinh tế APEC trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam tại Hội nghị APEC 2006 ở thủ đô Hà Nội. Ảnh: LĐLĐ

Lãnh đạo 21 nền kinh tế tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 tổ chức tại Đà Nẵng hồi năm 2017. Ảnh: PV

Trong gần ba thập kỷ tham gia APEC, Việt Nam đã có thêm điều kiện mở rộng quan hệ kinh tế, kết nối với các đối tác thương mại và đầu tư, học hỏi kinh nghiệm quản trị, cải cách thể chế và phát triển nguồn nhân lực. Việc hai lần đăng cai APEC vào các năm 2006 và 2017 là những dấu mốc quan trọng, thể hiện kinh nghiệm tổ chức sự kiện đa phương và khả năng phối hợp với các nền kinh tế thành viên.

Tại APEC 2026, sự tham gia của Việt Nam có hai ý nghĩa gắn bó chặt chẽ: đóng góp vào các trao đổi và định hướng hợp tác chung, đồng thời chuẩn bị tiếp nối kết quả khi đảm nhiệm vai trò chủ nhà năm sau. Việt Nam có điều kiện chia sẻ những kinh nghiệm từ quá trình đổi mới, hội nhập, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Sau bốn thập kỷ đổi mới, Việt Nam đã chuyển biến mạnh mẽ về quy mô và cơ cấu kinh tế, mở rộng thương mại, thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, năng lực tự chủ về công nghệ và khả năng chống chịu trước biến động bên ngoài. Chính những yêu cầu đó tạo ra sự gắn kết giữa chương trình hợp tác APEC với ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Vai trò của một thành viên có trách nhiệm trước hết được thể hiện ở việc tôn trọng lợi ích chính đáng của các bên, thúc đẩy đối thoại, xây dựng đồng thuận và kiên trì tìm kiếm giải pháp hợp tác. Các sáng kiến chỉ có ý nghĩa khi xuất phát từ nhu cầu thực tế, có khả năng triển khai và tạo lợi ích cho nhiều thành viên. Đây là cách tiếp cận cần được tiếp tục phát huy trong quá trình chuẩn bị APEC 2027.

KẾT HỢP ĐỐI NGOẠI ĐA PHƯƠNG VỚI HỢP TÁC SONG PHƯƠNG

Một giá trị quan trọng của các hoạt động APEC là tạo điều kiện kết hợp ngoại giao đa phương với tiếp xúc song phương, trao đổi chính sách và kết nối doanh nghiệp. Bên cạnh chương trình nghị sự chung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các nền kinh tế có thể thúc đẩy sự hiểu biết, củng cố lòng tin và mở rộng cơ hội hợp tác trên những lĩnh vực thiết thực.

Đối với Việt Nam, việc tham dự APEC tại Trung Quốc tạo thêm không gian trao đổi với các đối tác về thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, logistics, công nghệ cao, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc, kết nối giao thông, thuận lợi hóa thương mại biên giới và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng là những lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với doanh nghiệp và địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” tại Vân Nam. Ảnh: TTXVN

Thâm Quyến và khu vực Quảng Đông là những trung tâm công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo có nhiều kinh nghiệm đáng nghiên cứu. Hợp tác với các đối tác tại đây có thể tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ, phương thức quản trị và thị trường. Song cơ hội không tự động trở thành kết quả; cần gắn kết với cải thiện môi trường đầu tư, đào tạo nhân lực, nâng cấp hạ tầng và nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước.

Các hoạt động đối ngoại vì vậy cần được tiếp nối bằng cơ chế phối hợp, chương trình hợp tác và dự án có khả năng thực hiện. Hiệu quả không chỉ được đo bằng số lượng cuộc gặp hay thỏa thuận, mà còn ở những chuyển biến cụ thể về thương mại, đầu tư, năng suất, việc làm và đời sống người dân. Đó là yêu cầu để đối ngoại thực sự phục vụ phát triển đất nước.

TỪ THÂM QUYẾN ĐẾN PHÚ QUỐC - TRỌNG TRÁCH APEC 2027

Việc Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 đánh dấu một bước tiếp nối quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đây là lần thứ ba Việt Nam đảm nhiệm trọng trách này, sau các năm 2006 và 2017. Mỗi lần đăng cai gắn với một giai đoạn phát triển của đất nước, phản ánh những yêu cầu và điều kiện khác nhau của hợp tác khu vực.

APEC 2027 diễn ra khi Việt Nam đặt ra những mục tiêu phát triển cao hơn, chú trọng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, công tác chuẩn bị cần hướng tới cả hai mục tiêu: thực hiện tốt trách nhiệm quốc tế và tạo ra giá trị thiết thực cho phát triển trong nước.

Logo APEC 2027. Ảnh: BNG

Trước hết, Việt Nam cần bảo đảm tính kế thừa trong chương trình nghị sự, tiếp tục thúc đẩy các kết quả hợp tác đã đạt được và đề xuất nội dung mới phù hợp với nhu cầu chung. Trong điều kiện các nền kinh tế có khác biệt về quy mô và lợi ích, việc lựa chọn những vấn đề có khả năng tạo đồng thuận sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác.

Thứ hai, cần lấy lợi ích của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Các sáng kiến về thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, đào tạo kỹ năng, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phải hướng tới những kết quả cụ thể. Một chương trình nghị sự thành công không chỉ có những tuyên bố có sức khái quát, mà còn cần có cơ chế triển khai và khả năng đánh giá kết quả.

Thứ ba, phát huy vai trò kết nối và điều phối. Việt Nam có thể tận dụng kinh nghiệm hai lần đăng cai và quá trình tham gia các cơ chế đa phương để thúc đẩy đối thoại, dung hòa khác biệt, khuyến khích hợp tác trên cơ sở tôn trọng và cùng có lợi. Trong bối cảnh khu vực đối diện nhiều thách thức, khả năng duy trì đối thoại và thúc đẩy hợp tác thực chất có ý nghĩa đặc biệt.

Thứ tư, gắn công tác tổ chức với xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và quảng bá hình ảnh đất nước. Phú Quốc và các địa phương tham gia hoạt động APEC có cơ hội giới thiệu tiềm năng phát triển, văn hóa, con người và môi trường đầu tư. Song việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng và dịch vụ cần tính toán hiệu quả lâu dài, tránh chạy theo hình thức hoặc chỉ phục vụ sự kiện trước mắt.

Thứ năm, bảo đảm an ninh, an toàn cho toàn bộ hoạt động của Năm APEC 2027. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đối ngoại, quốc phòng, an ninh, y tế, giao thông và chính quyền địa phương. Công tác chuẩn bị cần chủ động đánh giá rủi ro, xây dựng phương án ứng phó và bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, chu đáo, thông suốt.

GẮN HỘI NHẬP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỐI NGOẠI

Từ góc độ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, APEC còn gợi mở yêu cầu nhận thức đầy đủ hơn về mối quan hệ giữa phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong thế giới hiện đại, biến động thương mại, tài chính, năng lượng, công nghệ và dữ liệu có thể tác động trực tiếp đến an ninh kinh tế và năng lực tự chủ của mỗi quốc gia.

Đối với Việt Nam, hội nhập quốc tế sâu rộng phải đi đôi với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Độc lập, tự chủ không có nghĩa là khép kín, mà là chủ động mở rộng quan hệ, đa dạng hóa thị trường và đối tác, giảm thiểu sự phụ thuộc quá mức vào một nguồn cung hoặc một thị trường.

Cùng với đó, cần chú trọng bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh năng lượng và an toàn hạ tầng trọng yếu. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và kinh tế số tạo ra động lực tăng trưởng mới, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Chính sách cần hài hòa giữa khuyến khích đổi mới sáng tạo với quản lý rủi ro và bảo đảm an toàn.

Quốc hội có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý minh bạch, ổn định cho đầu tư, kinh doanh và hội nhập quốc tế. Thông qua lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội góp phần thể chế hóa các chủ trương phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, việc tổ chức APEC 2027 cần phát huy sức mạnh phối hợp giữa đối ngoại, quốc phòng, an ninh và các ngành kinh tế. Môi trường hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết để phát triển; ngược lại, tăng trưởng bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố niềm tin xã hội là nền tảng quan trọng để tăng cường tiềm lực bảo vệ Tổ quốc.

Từ Thâm Quyến 2026 đến Phú Quốc 2027 là hành trình tiếp nối những định hướng hợp tác khu vực, đồng thời mở ra cơ hội để Việt Nam đóng góp sâu sắc hơn vào chương trình nghị sự APEC. Trọng trách chủ nhà không chỉ là tổ chức thành công một sự kiện đối ngoại lớn, mà còn là tạo điều kiện cho những sáng kiến và kết quả hợp tác có giá trị lâu dài. Nhìn lại gần ba thập kỷ tham gia APEC, có thể thấy hội nhập quốc tế đã trở thành một bộ phận quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Những kinh nghiệm tích lũy được, cùng thành tựu của công cuộc đổi mới, là cơ sở để Việt Nam tiếp tục tham gia chủ động và có trách nhiệm vào hợp tác kinh tế khu vực. Tuy nhiên, vị thế quốc tế phải được củng cố bằng năng lực phát triển thực chất, chất lượng thực hiện cam kết và những đóng góp có thể kiểm chứng. Thành công của APEC 2027 vì thế cần được nhìn nhận toàn diện: từ chất lượng chương trình nghị sự, khả năng thúc đẩy đồng thuận, kết quả kết nối doanh nghiệp đến hiệu quả tổ chức, an ninh, an toàn và giá trị để lại cho các địa phương. Với tinh thần hợp tác, trách nhiệm và chủ động hội nhập, Việt Nam có cơ hội cùng các thành viên thúc đẩy một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động và thịnh vượng. Đó cũng là hướng đi gắn kết lợi ích phát triển của đất nước với lợi ích chung của khu vực, góp phần tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.