Từ hộ tịch giấy đến kho dữ liệu điện tử

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, số hoá dữ liệu hộ tịch trở thành nhiệm vụ quan trọng nhằm chuyển dần từ phương thức quản lý dựa nhiều vào hồ sơ giấy sang khai thác dữ liệu điện tử. Với hơn 2,5 triệu dữ liệu hộ tịch được số hoá, đã tạo nền tảng phục vụ công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ tra cứu thông tin và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Bởi giá trị thực tiễn của dữ liệu điện tử không chỉ là mức độ đầy đủ, chính xác, thống nhất của số liệu mà còn là khả năng khai thác để phục vụ nhu cầu của công dân. Nếu thông tin được số hoá nhưng còn sai lệch hoặc chưa được cập nhật kịp thời, quá trình giải quyết thủ tục hành chính vẫn có thể gặp khó khăn. Do vậy, cùng với việc hoàn thành số hoá, công tác kiểm tra, đối chiếu và chuẩn hoá dữ liệu cần được thực hiện thường xuyên, bảo đảm thông tin hộ tịch được quản lý và sử dụng đúng quy định.

Công dân tra cứu thông tin thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch điện tử tại Phường Lý Văn Lâm.

Thực tiễn quản lý cho thấy, dữ liệu hộ tịch được hình thành qua nhiều thời kỳ, trong những điều kiện và phương thức ghi chép khác nhau. Khi đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, một số trường hợp có thể phát sinh sai khác về họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc các thông tin khác. Những sai khác này có thể xuất phát từ lỗi ghi chép, nhập liệu, cách thể hiện thông tin ở từng thời kỳ hoặc hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ trường dữ liệu như yêu cầu hiện nay. Do đó, việc rà soát và làm sạch dữ liệu là công việc cần thiết, nhưng cũng đòi hỏi sự thận trọng, chính xác và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan.

Quá trình cập nhật, gần 150 ngàn hồ sơ khai sinh, kết hôn có thông tin sai khác với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào diện rà soát, xử lý. Ðây là khối lượng công việc đáng kể, đòi hỏi cơ quan chuyên môn phải cẩn trọng kiểm tra, đối chiếu từng trường hợp, xác định nguyên nhân sai khác và lựa chọn phương án xử lý phù hợp với hồ sơ, giấy tờ hợp lệ.

Trường hợp có sai sót, việc cải chính, bổ sung phải được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; bảo đảm tính chính xác của dữ liệu và quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân. Ðây cũng là khâu thể hiện rõ trách nhiệm của cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch. Bên cạnh việc xử lý các trường hợp sai khác, công chức chuyên môn cần hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ khi cần thiết, phối hợp với cơ quan liên quan để xác minh thông tin, hạn chế tình trạng sai lệch tiếp tục phát sinh trong quá trình cập nhật và khai thác dữ liệu.

Tăng cường hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

Những chuyển biến trong thời gian giải quyết hồ sơ, khả năng tra cứu thông tin, mức độ thuận tiện khi thực hiện thủ tục và giảm những yêu cầu giấy tờ không cần thiết là những yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng phục vụ người dân.

Ðể dữ liệu thực sự trở thành nền tảng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, việc cập nhật thông tin phải được gắn với quá trình đăng ký, quản lý hộ tịch hằng ngày; những sai khác phát sinh cần được phát hiện, xác minh và xử lý kịp thời theo quy định.

Ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, kiểm tra công tác hộ tịch, số hoá hồ sơ điện tử tại Phường Lý Văn Lâm.

Thực hiện được điều đó, cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cơ quan đăng ký hộ tịch và đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Việc nhập liệu, kiểm tra, cập nhật thông tin phải bảo đảm chính xác ngay từ đầu; công tác phối hợp giữa các cơ quan cần được tăng cường để hạn chế sai lệch giữa các hệ thống dữ liệu và nâng cao hiệu quả khai thác thông tin. Một yêu cầu không thể tách rời là bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thông tin hộ tịch gắn trực tiếp với nhân thân, quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi người, vì vậy, việc truy cập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu phải đúng thẩm quyền, đúng mục đích, trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bên cạnh nhiệm vụ về dữ liệu, việc bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng số cho công chức cũng có ý nghĩa quan trọng. Khi đội ngũ thực hiện nhiệm vụ nắm vững quy định pháp luật, sử dụng thành thạo hệ thống và xử lý tốt các tình huống phát sinh, dữ liệu điện tử mới được khai thác hiệu quả, phục vụ tốt hơn yêu cầu quản lý và nhu cầu chính đáng của người dân.

Từ hồ sơ giấy đến hộ tịch điện tử là bước chuyển quan trọng trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính tại Cà Mau. Kết quả số hoá tạo nền tảng; việc làm sạch, chuẩn hoá và duy trì chất lượng dữ liệu quyết định mức độ hiệu quả trong quá trình khai thác, sử dụng.

Cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực hộ tịch chỉ thực sự có ý nghĩa khi hướng đến sự thuận tiện và phục vụ tốt cho người dân. Ðó cũng là mục tiêu để tỉnh Cà Mau tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý hộ tịch, hướng đến nền hành chính hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp và lấy người dân làm trung tâm.