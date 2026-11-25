Theo bà Hoàng Minh Thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và thông tin trên không gian mạng; kịp thời tham mưu cấp ủy định hướng thông tin đối với những vấn đề mới phát sinh, nhạy cảm, được dư luận quan tâm. Cùng với đó, phương thức tuyên truyền trên các kênh truyền thông được quan tâm thực hiện theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát với vấn đề người dân quan tâm.

Cán bộ Đảng ủy xã Hữu Lũng theo dõi thông tin tuyên truyền trên các nền tảng số

Bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã chú trọng đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền, gắn thông tin chính thống với những vấn đề cụ thể trong đời sống. Tại xã Thất Khê, phát huy vai trò của các kênh truyền thông được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để đưa thông tin chính thống đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thay vì chỉ tập trung đăng tải các văn bản, thông tin chỉ đạo, xã chú trọng khai thác những vấn đề gắn với đời sống dân sinh, nhiệm vụ chính trị và kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để xây dựng nội dung tuyên truyền.

Ông Trần Thanh Hà, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Thất Khê cho biết: Việc duy trì đăng tải, chia sẻ thường xuyên góp phần hình thành nguồn thông tin chính thống có tính liên tục, giúp người dân thuận tiện theo dõi, tiếp cận và kiểm chứng thông tin trước những vấn đề được quan tâm trên mạng xã hội. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã đã chia sẻ, lan tỏa trên 12 nghìn tin, bài, thu hút trên 57 nghìn lượt tương tác.

Không chỉ ở cấp cơ sở, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng chú trọng xây dựng, khai thác các kênh truyền thông phù hợp với đặc thù nhiệm vụ. Như tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đơn vị quan tâm phát huy vai trò của các trang, nhóm thông tin trên mạng xã hội do đơn vị quản lý, vận hành để tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội cũng như những tấm gương cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu…

Đại úy Hoàng Quốc Khánh, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ: Hiện nay, đơn vị tập trung thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng Facebook, Tiktok, Youtube. Nội dung đăng tải được lựa chọn có trọng tâm, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thu hút đông đảo lượt xem. Từ đầu năm 2026, kênh Tiktok “Bộ CHQS Lạng Sơn” thu hút 1,2 triệu lượt xem; Facebook “Sắc đào Mẫu Sơn” thu hút hơn 60 nghìn lượt tương tác… Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên chia sẻ các thông tin, bài viết có nội dung tích cực, góp phần định hướng nhận thức, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Hiện nay toàn tỉnh có trên 500 kênh truyền thông và trên 240 nhóm nội bộ trên internet và các nền tảng mạng xã hội. Từ đầu năm 2026 đến nay, các ban công tác, ban chỉ đạo 35 đã chia sẻ, đăng tải trên 105 nghìn tin, bài trên mạng xã hội, thu hút trên 25,6 triệu lượt tiếp cận.

Theo thống kê, hiện nay, toàn tỉnh có trên 500 kênh truyền thông và trên 240 nhóm nội bộ trên internet và các nền tảng mạng xã hội. Từ đầu năm 2026 đến nay, các ban công tác, ban chỉ đạo 35 đã chia sẻ, đăng tải trên 105 nghìn tin, bài trên mạng xã hội, thu hút trên 25,6 triệu lượt tiếp cận. Điều này cho thấy mạng lưới truyền thông chính thống và lực lượng tham gia tuyên truyền trên không gian mạng ngày càng được mở rộng, góp phần tạo nguồn thông tin tích cực, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Để các kênh truyền thông thực sự phát huy vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài, đổi mới cách thể hiện theo hướng ngắn gọn, sinh động, hấp dẫn, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung tuyên truyền bám sát thực tiễn, tập trung giải đáp những vấn đề người dân quan tâm; kịp thời cung cấp thông tin chính thống về các vụ việc, vấn đề phát sinh, không để hình thành khoảng trống thông tin. Cùng với đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chia sẻ thông tin tích cực, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng tiếp nhận và kiểm chứng thông tin khi tham gia mạng xã hội.

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, hệ thống các kênh truyền thông trên địa bàn tỉnh ngày càng phát huy vai trò trong cung cấp, định hướng và dẫn dắt thông tin. Việc lan tỏa thông tin tích cực, kịp thời phản ánh những vấn đề từ thực tiễn không chỉ góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân mà còn tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.