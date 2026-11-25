[Video] TP Hồ Chí Minh, Hà Nội có thể phát triển điện mặt trời mái nhà nhiều nhất cả nước
Tại tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Công Thương đề xuất phân bổ 5.630 MW điện mặt trời mái nhà cho 34 tỉnh, thành phố, phát triển tại nhà dân, công sở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trong đó, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội được đề xuất mức cao nhất cả nước với 628 MW và 510 MW, chiếm khoảng một phần năm tổng công suất dự kiến.
Nhóm địa phương được đề nghị phát triển trên 300 MW chủ yếu ở miền Bắc gồm Phú Thọ (421 MW), Ninh Bình (352 MW), Bắc Ninh (328 MW), Hải Phòng (322 MW) và Thanh Hóa (320 MW). Các chỉ tiêu này tính theo mức tăng trưởng nhu cầu dùng điện giai đoạn 2026 - 2027 nhằm gắn nguồn cung với tiêu thụ tại chỗ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tp-ho-chi-minh-ha-noi-co-the-phat-trien-dien-mat-troi-mai-nha-nhieu-nhat-ca-nuoc-post1005211.html