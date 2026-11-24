Ngày 24/11, tại Hà Nội, Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao (SOM5) đã diễn ra, mở đầu chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) từ ngày 23 - 27/11. Với vai trò Chủ tịch CPTPP, Việt Nam đang điều phối các phiên thảo luận nhằm thống nhất nội dung trình Hội đồng CPTPP lần thứ 11 xem xét, thông qua.