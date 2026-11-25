Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo kháng chiến, kiến quốc tại Văn phòng Chính phủ. Ảnh tư liệu

* Ngày 25/11/1945: Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Kháng chiến và kiến quốc”. Văn kiện quan trọng này xác định cách mạng nước ta vẫn là cách mạng giải phóng dân tộc; kẻ thù chính của nhân dân ta lúc này là thực dân Pháp xâm lược, vì vậy phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng.

Bốn nhiệm vụ của nhân dân ta lúc này là: Củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống của nhân dân. Nhiệm vụ bao trùm là củng cố chính quyền. Để củng cố chính quyền cách mạng, phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Quyết tâm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và ra sức xây dựng chế độ mới.

Bác Hồ thăm bà con xã viên Hợp tác xã Tháp Thượng, Đan Phượng, Hà Nội thu hoạch vụ mùa. Ảnh tư liệu.

* Ngày 25/11/1961: Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hợp tác xã số 2, thôn Tháp Thượng, xã Thượng Thụy (nay thuộc xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội). Gặp gỡ và nói chuyện thân mật với bà con xã viên đang gặt lúa mùa, Người căn dặn mọi người cần tranh thủ thu hoạch nhanh gọn, khẩn trương chuẩn bị làm vụ chiêm, trồng nhiều rau và hoa màu, đặc biệt là phải tiết kiệm lương thực.

Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh nguồn Internet

* Ngày 25/11/1970: Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khóa III ra Nghị quyết số 206-NQ/TW thành lập Ban phụ trách xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đến ngày 19/5/1990, nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh chính thức mở cửa đón khách.

* Ngày 25/11/2005: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được tôn vinh là di sản văn hóa của nhân loại. UNESCO công bố Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

* Ngày 25/11/1878: Bùi Viện qua đời. Ông quê ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (nay thuộc xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên).

So với các nho sĩ yêu nước đương thời, Bùi Viện là người nhìn xa trông rộng, luôn coi trọng việc làm thực tế. Về ngoại giao, ông là người Việt Nam đầu tiên đến Hoa Kỳ và gặp Tổng thống Hoa Kỳ để đặt quan hệ giữa hai nước. Ông còn là người tổ chức và chỉ huy đội tuần dương quân từ dân chúng, bảo vệ vùng biển và nhân dân vùng ven biển phía Bắc. Bùi Viện xứng đáng được tôn vinh là nhà canh tân đất nước ta ở thế kỷ XIX.