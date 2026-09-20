Bệ phóng cho các nghệ sĩ V-Pop trẻ

Festival âm nhạc tại Việt Nam đang trở thành một phần không thể thiếu và cũng là bệ phóng đáng chú ý cho các nghệ sĩ V-Pop trong những năm trở lại đây của văn hoá giới trẻ.

Festival âm nhạc tại Việt Nam đang trở thành bệ phóng của những thế hệ âm nhạc khác nhau. Ảnh: BTC

Tại Bốc Fest 2026 diễn ra tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) ngày 19/9, một địa điểm rất lạ rất “art” lần đầu được chọn để làm fest, có một tân binh lần đầu xuất hiện. Điều đáng ngạc nhiên đây là một nữ ca sĩ gen Z với ngôn ngữ âm nhạc rất đúng tuổi. Những ca khúc như Trạng thái mơ hồ (dựa vào cụm từ “situationship”), Niệm Chíll (cách chơi chữ Anh-Việt), LEXXY (Nguyễn Ngân Hà) trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhận được nhiều sự chú ý.

Các tiết mục được dàn dựng sôi động, hiện đại, rất thoải mái của người trẻ. Không chỉ giới thiệu những sản phẩm mới nhất đến khán giả, LEXXY còn mang đến một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đêm nhạc khi kết hợp cùng Vinh Khuất trong ca khúc Quá lâu. Nữ ca sĩ đã trực tiếp viết phần lời mới dành riêng cho ca khúc gần như ai cũng thuộc này, tạo nên phiên bản mới mẻ và mang dấu ấn cá nhân trên sân khấu Bốc Fest.

LEXXY tên thật là Nguyễn Ngân Hà, sinh năm 2004 là con gái của nhạc sĩ, “phù thuỷ tạo hit” Tú Dưa và “nữ hoàng wushu” Thuý Hiền.

Dù là lần đầu đứng trước hàng nghìn khán giả tại một lễ hội âm nhạc quy mô lớn, LEXXY cho thấy sự tự tin và khả năng kiểm soát sân khấu tốt. Xuyên suốt phần biểu diễn, nữ ca sĩ duy trì nguồn năng lượng ổn định, thực hiện các phần vũ đạo đồng đều, đồng thời liên tục tương tác với khán giả.

Khả năng cân bằng giữa hát và trình diễn giúp LEXXY hoàn thành trọn vẹn các tiết mục được chuẩn bị cho chương trình. Sự chủ động trong cách làm chủ không gian biểu diễn cùng phong thái tự nhiên trên sân khấu cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của nữ nghệ sĩ trẻ cho lần xuất hiện đặc biệt này.

Sự xuất hiện của LEXXY không chỉ là sự xuất hiện đơn giản của một nghệ sĩ mới tinh. Quan trọng hơn, nó cho thấy các festival hoàn toàn có thể đóng vai trò của các gameshow âm nhạc đời đầu của Việt Nam như Sao mai điểm hẹn hay The Voice, trở thành bệ phóng cho những tân binh xuất hiện và thể hiện. Một sân khấu ca nhạc vì thế không chỉ là nơi của những ca sĩ ngôi sao nổi tiếng toả sáng, mà còn giúp cả nền công nhạc Việt Nam trở thành nơi nuôi dưỡng được sự liền mạch của những thế hệ âm nhạc khác nhau.