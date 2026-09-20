Diễn viên Đặng Triệu Tôn quen cùng lúc 3 bạn gái, chi 5 tỷ đồng chu cấp mỗi năm

Theo HK01, diễn viên Đặng Triệu Tôn vừa xuất hiện với vai trò khách mời trong một chương trình truyền hình của Đài TVB.

Diễn viên Đặng Triệu Tôn.

Tại đây, nam diễn viên được MC hỏi về bí quyết duy trì mối quan hệ hòa thuận với 3 bạn gái lâu năm. Anh thẳng thắn tiết lộ điều quan trọng là giữ sự hòa hợp, thoải mái giữa các thành viên.

Đặng Triệu Tôn tiết lộ chi khoảng 1,5 triệu HKD (5 tỷ đồng) mỗi năm để lo các khoản ăn uống và sinh hoạt cho 3 người bạn gái. Con số này chưa bao gồm những khoản cá nhân như quần áo, túi xách, du lịch...

Nam diễn viên cũng khẳng định luôn cố gắng đối xử công bằng với 3 người bạn gái, không thiên vị bất kỳ ai. Chẳng hạn, mỗi khi mua quà, anh thường chọn 3 món giống nhau để tránh tạo sự so bì giữa các bên.

Bên cạnh việc lo liệu các khoản chi tiêu, Đặng Triệu Tôn còn phải dành thời gian và sự quan tâm cho họ. Diễn viên từng được truyền thông Hong Kong ví như “Vi Tiểu Bảo thời hiện đại” - nhân vật nổi tiếng với mối quan hệ cùng lúc với nhiều người phụ nữ.

Diễn viên duy trì mối quan hệ tình cảm với 3 bạn gái lâu năm.

Nam diễn viên cho rằng cuộc sống của mình giống một CEO điều hành doanh nghiệp, phải cân bằng nhu cầu sinh hoạt cũng như cảm xúc của 3 “đối tác”.

"Để duy trì mối quan hệ kéo dài nhiều năm, tôi không chỉ cần nền tảng tài chính mà còn phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức. Đằng sau cuộc sống tưởng như yên ổn của 4 người là những áp lực mà tôi phải tự mình cân bằng", anh kể.

Ba người phụ nữ Đặng Triệu Tôn quen là Carmen, Cherry và Nana, người lâu nhất kéo dài gần 40 năm. Ba người này chấp nhận mối quan hệ trên và chung sống hòa bình, thỉnh thoảng hẹn nhau mua sắm, uống trà.

Đặng Triệu Tôn không nghĩ chuyện kết hôn hay sinh con với ai trong số 3 người. Diễn viên duy trì thói quen mỗi tuần sẽ ghé nhà 1 cô bạn gái ở trong 2 ngày, còn 1 ngày rảnh sẽ dành cho bản thân.

Đặng Triệu Tôn là "công tử", thừa hưởng khối tài sản khổng lồ khi cha qua đời.

Đặng Triệu Tôn sinh năm 1967, gia nhập làng giải trí từ rất sớm. Diễn viên thử sức ở vai trò MC, diễn viên, ghi dấu ấn qua 1 số tác phẩm như: Gia đình vui vẻ, Tây du ký (bản TVB), Bạn học cũ, Túy đả kim chi... Vài năm gần đây, diễn viên ít đóng phim, thỉnh thoảng xuất hiện trong 1 số sự kiện giải trí. Anh dành thời gian tận hưởng cuộc sống, du lịch cùng các bạn gái.

Đặng Triệu Tôn trên màn ảnh

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu