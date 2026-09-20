Đáng lo cho diễn viên Mạc Văn Khoa

Mạc Văn Khoa bước vào điện ảnh sau dấu ấn tại Cười Xuyên Việt năm 2015. Từ một gương mặt chuyên tạo tiếng cười, anh dần có chỗ đứng riêng trên màn ảnh rộng qua nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau. Cua Lại Vợ Bầu, Lật Mặt: Nhà Có Khách, Lật Mặt: 48H, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy hay Út Lan: Oán Linh Giữ Của giúp nam diễn viên duy trì tần suất xuất hiện đáng kể trong nhiều năm.

Điểm đáng chú ý trong hành trình này là Mạc Văn Khoa không chỉ đóng vai phụ. Anh từng bước có thêm đất diễn, đảm nhận vai chính trong Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy và thử sức với nhiều màu sắc nhân vật khác nhau. Đặc biệt, vai Khoa trong Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy giúp nam diễn viên có một cột mốc mới khi lần đầu giữ vị trí trung tâm trong một tác phẩm điện ảnh thương mại.

Mạc Văn Khoa từng là gương mặt xuất hiện liên tục trên màn ảnh rộng. Ảnh: FBNV

Năm 2025, Mạc Văn Khoa tiếp tục tạo sự chú ý với Út Lan: Oán Linh Giữ Của. Nam diễn viên lần đầu thử sức với vai phản diện, hóa thân thành ông Danh, một người đàn ông bị lòng tham chi phối. Hình tượng này khác biệt rõ rệt so với những nhân vật hài quen thuộc trước đó, cho thấy anh bắt đầu tìm kiếm hướng đi mới trong diễn xuất. Bộ phim đạt khoảng 90,3 tỷ đồng, trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý của Mạc Văn Khoa trong giai đoạn gần đây.

Tuy nhiên, bước sang năm 2026, nam diễn viên chưa có thêm dự án điện ảnh mới được công bố. Điều này tạo ra sự tương phản khá rõ nếu nhìn vào tần suất xuất hiện của anh trong những năm trước. Trong khoảng thời gian liên tục nhận phim, Mạc Văn Khoa thường xuyên có tác phẩm ra rạp, thậm chí có năm xuất hiện trong nhiều dự án khác nhau.

Đáng chú ý hơn, anh cũng không trở lại với Út Lan 2. Nhân vật ông Danh của phần đầu đã khép lại câu chuyện, trong khi phần tiếp theo xây dựng tuyến nhân vật mới. Việc không góp mặt trong phần phim mới khiến Mạc Văn Khoa tạm thời không còn một dự án điện ảnh nối tiếp ngay sau dấu ấn với vai phản diện.

Nam diễn viên ghi dấu qua nhiều tác phẩm điện ảnh ăn khách. Ảnh: FBNV

Khoảng lặng này chưa thể xem là dấu hiệu cho thấy Mạc Văn Khoa mất vị trí trên màn ảnh rộng. Nam diễn viên vẫn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và tiếp tục xuất hiện ở sân khấu. Tuy nhiên, với một gương mặt từng có mật độ đóng phim khá dày, việc không có phim điện ảnh mới trong cả năm vẫn là điểm đáng chú ý trong hành trình sự nghiệp.

Sau nhiều năm gắn với hình ảnh cây hài, Mạc Văn Khoa hiện đứng trước một bài toán khác: tìm được dự án đủ khác biệt để tiếp tục mở rộng hình ảnh. Sau khi đã thử sức với vai chính và phản diện, những lựa chọn tiếp theo có thể quyết định hướng phát triển của nam diễn viên trên màn ảnh rộng.

Vì vậy, điều khán giả chờ đợi không chỉ là thời điểm Mạc Văn Khoa trở lại điện ảnh mà còn là dạng vai anh sẽ lựa chọn. Một năm vắng bóng chưa nói lên quá nhiều về sự nghiệp, nhưng khoảng lặng này càng khiến dự án tiếp theo của nam diễn viên được chú ý sau một thời gian dài xuất hiện liên tục trên màn ảnh.