Rực rỡ đêm bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Không khí rộn ràng tại lễ bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 sau 10 ngày diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

BTC tặng hoa cho các đơn vị và nghệ sĩ.

Sân khấu lễ bế mạc mở ra bằng những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tạo ấn tượng ngay từ những phút đầu.

Những giai điệu mang âm hưởng truyền thống được kết hợp với ngôn ngữ trình diễn hiện đại, tạo nên sắc màu riêng cho đêm bế mạc.

Các nghệ sĩ mang đến những màn trình diễn giàu năng lượng, góp phần tạo nên không khí sôi động cho chương trình.

Nghệ thuật múa kết hợp âm nhạc và ánh sáng tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc trên sân khấu.

Những hình ảnh quen thuộc của văn hóa và con người Hà Nội được tái hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại tạo nên những tiết mục vừa gần gũi vừa mới mẻ.

Khán giả chăm chú theo dõi các tiết mục nghệ thuật trong đêm khép lại Festival.

Đêm bế mạc không chỉ là điểm kết của một kỳ Festival mà còn tiếp tục kể câu chuyện về Hà Nội qua nghệ thuật, nơi những giá trị di sản được nối dài trong đời sống hôm nay.

Những tiết mục biểu diễn tràn đầy năng lượng.

Đêm bế mạc không chỉ là điểm kết của một kỳ Festival mà còn tiếp tục kể câu chuyện về Hà Nội qua nghệ thuật, nơi những giá trị di sản được nối dài trong đời sống hôm nay.

Diễn ra từ ngày 11 - 20/9, tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu, Festival tổ chức hơn 16 hoạt động, thu hút hơn 250.000 lượt khách, với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân và các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế.

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 khép lại trong âm nhạc, ánh sáng và những khoảnh khắc giàu cảm xúc, để lại dư âm đẹp trong lòng công chúng.