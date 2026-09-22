Bắt tạm giam kẻ cướp
Quá trình tuần tra đảm bảo ANTT trên tuyến Tỉnh lộ 1 (đoạn qua thôn Chánh Bình, xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), lực lượng Công an xã Bắc Ninh Hòa kiểm tra, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô-tô BKS 79H1-064.xx không xuất trình được giấy tờ cá nhân, giấy tờ xe nhưng lại thủ 1 con dao.
Khi đưa về cơ quan Công an làm việc, nam thanh niên khai tên là T.V.T (2006, trú phường Đông Ninh Hòa, Khánh Hòa) và thừa nhận đang đi cướp tài sản của người đi đường. T.V.T khai nhận, trong các ngày 25-8; 1-9, 2-9 và14-9, đã gây ra 4 vụ cướp tài sản được 5,3 triệu đồng. Ngày 21-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng T.V.T để điều tra về hành vi: "Cướp tài sản".
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bat-tam-giam-ke-cuop-post358309.html