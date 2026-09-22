Bắt tạm giam kẻ cướp

Đối tượng T.V.T tại hiện trường 1 vụ cướp.

Khi đưa về cơ quan Công an làm việc, nam thanh niên khai tên là T.V.T (2006, trú phường Đông Ninh Hòa, Khánh Hòa) và thừa nhận đang đi cướp tài sản của người đi đường. T.V.T khai nhận, trong các ngày 25-8; 1-9, 2-9 và14-9, đã gây ra 4 vụ cướp tài sản được 5,3 triệu đồng. Ngày 21-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng T.V.T để điều tra về hành vi: "Cướp tài sản".