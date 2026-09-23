Kịch bản lừa tiền của 8 đối tượng giả danh shipper

Ngày 23/9, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ điều tra vụ án liên quan đến 8 đối tượng bị bắt, khởi liên quan đến đường dây giả danh shipper để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền bước đầu xác định gần 400 triệu đồng.

Nhóm lừa đảo trực tuyến bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

8 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2001), Cao Văn Đương (sinh năm 2005), Trần Tiến Hoành (sinh năm 2006), Trần Tuấn Vũ (sinh năm 2006), Cao Văn Dương (sinh năm 2006) và Trần Gia Thế (sinh năm 2001), cùng trú tại thành phố Hà Nội; Phạm Trang Nhung (sinh năm 2002), trú tại tỉnh Hưng Yên và Trần Kim Hoàng (sinh năm 2006), trú tại tỉnh Lào Cai

3 bước đưa bị hại “sập bẫy” đường dây lừa đảo

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng không hoạt động riêng lẻ mà tổ chức thành nhiều nhóm, mỗi nhóm đảm nhiệm một công đoạn trong cùng một kịch bản lừa đảo. Cách thức phân chia này nhằm tạo cho bị hại cảm giác đang lần lượt làm việc với các bộ phận khác nhau của một doanh nghiệp giao hàng có tổ chức, từ đó giảm sự nghi ngờ và làm theo hướng dẫn.

Nhóm đầu tiên được giao nhiệm vụ giả danh nhân viên giao hàng, liên hệ với những người từng đặt mua hàng trực tuyến, thông báo sai sự thật rằng việc thanh toán đơn hàng đã khiến khách hàng vô tình đăng ký gói dịch vụ dành cho nhân viên giao hàng, với mức phí 4 triệu đồng/tháng. Khi bị hại lo lắng và đề nghị hủy dịch vụ, thông tin lập tức được chuyển cho nhóm tiếp theo.

Ở công đoạn thứ hai, các đối tượng giả danh nhân viên kho hàng, tiếp tục duy trì câu chuyện do nhóm trước tạo ra. Nhóm này có nhiệm vụ trấn an, củng cố niềm tin và hướng dẫn bị hại kết nối với tài khoản mạng xã hội được chỉ định để được “hỗ trợ xử lý”.

Nhóm lừa đảo chuẩn bị kịch bản, sử dụng sim và rất nhiều điện thoại để liên lạc lừa đảo các nạn nhân.

Sau đó, bị hại được chuyển đến nhóm cuối cùng. Các đối tượng tiếp tục giả danh nhân viên của tổng công ty giao hàng, hướng dẫn bị hại thực hiện một số thao tác và chuyển tiền vào tài khoản do nhóm chuẩn bị. Khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng nhanh chóng luân chuyển, phân chia số tiền nhằm che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho việc truy vết.

Điểm đáng chú ý là những người trực tiếp gọi điện không tự nghĩ ra nội dung tiếp cận bị hại. Mỗi người được giao một vai, được cung cấp nội dung chuẩn bị sẵn và phải thực hiện thống nhất với các nhóm còn lại. Việc liên tục chuyển tiếp giữa các cuộc gọi khiến bị hại lầm tưởng đang làm việc với nhiều nhân viên thuộc cùng một đơn vị giao hàng.

Lộ diện kẻ chủ mưu

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 2001, trú tại thành phố Hà Nội, giữ vai trò tổ chức, điều hành hoạt động của nhóm.

Hậu lên Lạng Sơn chuẩn bị địa điểm, điện thoại, sim, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng sau đó xây dựng kịch bản, phân công nhiệm vụ và thỏa thuận việc phân chia số tiền chiếm đoạt.

Sau khi thiết lập đại bản doanh tại một căn nhà sàn nằm tách biệt tại thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn, Hậu tập hợp những người tham gia và bố trí vào từng nhóm phù hợp với nhiệm vụ. Trong đó, Trần Tuấn Vũ tham gia cùng Hậu trong việc tổ chức, điều phối hoạt động, cung cấp dữ liệu khách hàng và tham gia quản lý, phân chia số tiền thu được. Sau khi biết các đối tượng trong nhóm bị phát hiện, Vũ đã xóa dữ liệu và tiêu hủy điện thoại nhằm che giấu hành vi.

Thượng tá Bùi Tuấn Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thủ đoạn đáng chú ý trong vụ án là các đối tượng tổ chức hoạt động theo nhiều công đoạn, phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp thực hiện theo một kịch bản thống nhất. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã tập trung làm rõ vai trò của từng đối tượng, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Văn Hậu được xác định là kẻ chủ mưu, điều hành nhóm lừa đảo.

Theo Công an, đối tượng Hậu từng sang Campuchia làm việc tại các công ty lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài thuê. Khi lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh, Hậu trở về Việt Nam nhưng vẫn giữ liên hệ với các đối tượng này. Sau khi về nước, Hậu được các đối tượng người nước ngoài thuê tổ chức, điều hành hoạt động của nhóm lừa đảo. Hậu được hưởng 50% số tiền chiếm đoạt được sau khi trừ các khoản chi phí và trả công cho các đối tượng ở các tuyến.

Qua đấu tranh, cơ quan công an làm rõ từ ngày 5/8 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, với tổng số tiền bước đầu xác định gần 400 triệu đồng.

Trước đó, ngày 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Vũ Lễ và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra một căn nhà sàn tại thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn, phát hiện 9 đối tượng đang có hành vi giả danh nhân viên giao hàng để gọi điện cho những người đã đặt mua hàng trực tuyến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 7 bị can trong đường dây giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình mở rộng điều tra, ngày 10/9, cơ quan Công an đã vận động Trần Tuấn Vũ, sinh năm 2006, trú tại thành phố Hà Nội, đến đầu thú. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 8 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự.