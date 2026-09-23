Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Phan Thanh Long - Phó Trưởng ban Nội chính Thành Ủy Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Lượm - Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ các cơ quan Đảng TP Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, Công an TP Đà Nẵng, TAND TP Đà Nẵng, Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng, Thanh tra TP Đà Nẵng cùng các đồng chí Phó Viện trưởng, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ VKSND TP Đà Nẵng, lãnh đạo VKSND các khu vực và toàn thể công chức đơn vị. Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu VKSND khu vực.

VKSND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 23/7/2026 được xây dựng gồm 9 phần, 36 chương, 503 điều; cơ bản giữ kết cấu của bộ luật hiện hành nhưng có sự điều chỉnh về vị trí, phạm vi và nội dung của nhiều chế định, thủ tục và phương thức tổ chức hoạt động tố tụng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nội dung nghiên cứu, góp ý tập trung vào 6 nhóm chính sách lớn gồm: đổi mới thủ tục tố tụng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; phân hóa và khoan hồng trong xử lý tội phạm; hoàn thiện thẩm quyền, tăng cường kiểm soát quyền lực; tố tụng điện tử, tố tụng trực tuyến; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; luật hóa các cơ chế đã triển khai thí điểm, khắc phục vướng mắc từ thực tiễn.

Một số nội dung mới đáng chú ý như thủ tục rút gọn trong trường hợp tự nguyện nhận tội để hưởng khoan hồng; tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự; thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên, Điều tra viên; biện pháp ngăn chặn, giám sát điện tử; tố tụng điện tử, hồ sơ điện tử; xét xử trực tuyến; mở rộng thẩm quyền của một số chủ thể tiến hành tố tụng; xử lý sớm vật chứng, tài sản và tài sản số có tác động trực tiếp đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

Đồng chí Phan Thanh Long - Phó Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Đà Nẵng góp ý tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đề dẫn và tập trung trao đổi, thảo luận, góp ý đối với những nội dung của dự thảo, nhất là những vấn đề xuất phát từ thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương. Các ý kiến được phân tích từ nhiều góc độ, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan, tổ chức, ban ngành có liên quan qua đó làm rõ những khó khăn, vướng mắc cần được nghiên cứu, xử lý trong quá trình sửa đổi Bộ luật.

Đáng chú ý, các đại biểu tập trung đánh giá tác động của các quy định mới đối với tổ chức, hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi dự thảo được thông qua, ban hành và có hiệu lực; đồng thời đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Các đại biểu góp ý tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hoài Nam - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn và những ý kiến tâm huyết của các đại biểu.

Qua rà soát, VKSND TP Đà Nẵng đề nghị tiếp tục làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, người tiến hành tố tụng; bảo đảm kiểm soát quyền lực, quyền con người, quyền công dân và tính thống nhất khi áp dụng pháp luật.

Các đại biểu góp ý tại hội nghị.

Đặc biệt, đối với những chế định mới hoặc có tác động trực tiếp đến quyền tự do, quyền tài sản và quyền bào chữa của người tham gia tố tụng, cần quy định ngay trong bộ luật những nguyên tắc, điều kiện và giới hạn cơ bản; hạn chế việc giao toàn bộ các vấn đề quan trọng cho văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo cần gắn chặt giữa yêu cầu chính sách, quy định cụ thể của dự thảo và thực tiễn áp dụng pháp luật, qua đó bảo đảm bộ luật sau khi được ban hành có tính ổn định, thống nhất, khả thi và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, chuyển đổi số, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Hoài Nam - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

VKSND TP Đà Nẵng cũng xác định tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, chủ động nghiên cứu và tham gia ý kiến đối với dự thảo trên cơ sở pháp lý và thực tiễn, góp phần hoàn thiện dự án bộ luật.