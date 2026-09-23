Đồng Nai: Mâu thuẫn ngồi quán nước, 2 nhóm thanh niên dùng dao tự chế, ghế sắt đánh nhau

Hai nhóm đối tượng cùng hung khí thực hiện hành vi. Ảnh CACC

Khoảng 3h50 ngày 19/9, Công an phường Trấn Biên tiếp nhận tin báo về việc tại khu vực trước quán Z.T., đường Võ Thị Sáu, khu phố Quyết Thắng xảy ra vụ hai nhóm thanh, thiếu niên chửi bới, la hét và dùng dao tự chế, ghế sắt đuổi đánh nhau.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Trấn Biên triển khai lực lượng xác minh, truy xét và nhanh chóng xác định 8 người có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ngồi uống nước. Hai nhóm sau đó lớn tiếng chửi bới rồi sử dụng hung khí đuổi đánh nhau tại nơi công cộng, gây náo loạn, ảnh hưởng đến hoạt động của quán và khiến người dân, khách đến quán lo lắng.

Rất may, vụ việc không gây thương tích và không làm thiệt hại tài sản.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan Công an đã thu giữ các hung khí liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 7 người gồm T.V.N. (SN 2007), N.A.H. (SN 2007), P.A.K. (SN 2008), T.T.Q. (SN 2003), T.P.H. (SN 2005), T.A.K. (SN 2008) và Q.T.T. (SN 2009) để điều tra, làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối với P.A.K. (SN 2011), do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Công an phường Trấn Biên đã bàn giao cho gia đình bảo lãnh, quản lý và tiếp tục xử lý theo quy định.