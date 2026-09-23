Hơn 505 tấn gas giả tuồn ra thị trường, Công an TPHCM khởi tố 10 bị can

Ngày 23/9, Công an TPHCM cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện, điều tra một vụ sản xuất, buôn bán gas giả với quy mô lớn, qua đó khởi tố 10 bị can về các tội “Sản xuất hàng giả” và “Buôn bán hàng giả”.

Hơn 505 tấn LPG được sang chiết trái phép

Vụ việc được phát hiện từ ngày 4/8/2025, khi Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra một kho xưởng tại tổ 19, khu phố 4, phường Hòa Lợi, TPHCM.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hoạt động sang chiết LPG từ xe bồn vào bồn chứa cố định và các bình LPG nhưng cơ sở không bảo đảm điều kiện, giấy tờ theo quy định.

Thời điểm kiểm tra, kho xưởng chứa số lượng lớn vỏ bình LPG mang nhiều nhãn hiệu đang lưu hành trên thị trường như Onic, Pacific, VT-Gas, Petro Vietnam, Sopet, V-Gas, City Petro, H-Gas, Thủ Đức Gas...

Video gas giả được phát hiện và các đối tượng bị bắt giữ. (Video: CACC)

Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ tang vật và phương tiện liên quan để xác minh nguồn gốc LPG, vỏ bình, nhãn hàng hóa cũng như quá trình mua bán, sang chiết và đưa sản phẩm ra thị trường.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng thu mua LPG nguyên liệu từ những nguồn trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Sau đó, LPG được đưa về các kho xưởng để sang chiết trái phép vào các loại bình gas 6kg, 12kg và 45kg đã qua sử dụng. Những bình gas này mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp trên thị trường.

Số gas sau khi sang chiết được đưa ra tiêu thụ thông qua các đầu mối, đại lý hoặc bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường trên 505.000kg LPG, quy đổi tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12kg.

Tổng trị giá số gas giả tương đương hàng thật được xác định khoảng 18,6 tỷ đồng. Các đối tượng được xác định đã thu lợi bất chính số tiền lớn.

Khởi tố 10 bị can, tiếp tục mở rộng điều tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can gồm Lê Văn Đức (SN 1992, ngụ phường Phú Lợi); Hồ Sỹ Thiện (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An); Lê Thị Thủy (SN 1994, ngụ phường Phú Lợi); Ngô Sĩ Mạnh (SN 1982, ngụ phường Thuận Giao); Nguyễn Xuân Thắng (SN 1981, ngụ phường Thuận Giao); Hồ Sỹ Hải (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An); Lê Xuân Hảo (SN 1982, ngụ tỉnh Thanh Hóa); Bàn Hữu Nguyên (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp); Hà Xuân Trường (SN 1974, ngụ phường Bình Dương) và Trần Văn Hoài Hận (SN 1985, ngụ xã Bàu Bàng).

Các đối tượng từ trái sang bao gồm: Hà Xuân Trường, Trần Văn Hoài Hận và Bàn Hữu Nguyên. (Ảnh: CACC)

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguồn cung LPG, nguồn gốc vỏ bình, hệ thống đại lý cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đối tượng Ngô Sỹ Mạnh và Hồ Sỹ Hải. (Ảnh: CACC)