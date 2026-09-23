Gia Lai: Quyết liệt gỡ 'thẻ vàng' IUU ngay từ cửa biển
Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được triển khai quyết liệt với yêu cầu xuyên suốt: Kiểm soát chặt hoạt động khai thác trên biển, ngăn vi phạm từ đất liền và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Tại Gia Lai, trong những tháng cao điểm chống khai thác IUU, Bộ đội Biên phòng tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát tàu cá ngay từ cửa biển.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/gia-lai-quyet-liet-go-the-vang-iuu-ngay-tu-cua-bien-64607