Gia Lai: Quyết liệt gỡ 'thẻ vàng' IUU ngay từ cửa biển

Được cấp sổ đỏ với 350m2 đất ở, một phần diện tích sau đó bị thu hồi để làm đường nhưng bị từ chối bồi thường với lý do nằm trong hành lang giao thông. Người dân khởi kiện và tòa án tuyên phải bồi thường theo quy định.