Trao trả công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam

Các công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam được cơ quan chức năng trao trả cho phía Trung Quốc ngày 17/6/2026. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 23/9, Trạm Biên phòng cửa khẩu Bắc Luân 2 - Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết, đơn vị phối hợp cùng lực lượng Công an thành phố Quảng Ninh tiến hành trao trả 8 công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Tám đối tượng người Trung Quốc đã vi phạm pháp luật Việt Nam do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng bắt giữ vì vi phạm về xuất, nhập cảnh trái phép tại phường Móng Cái 1, ngày 26/8 vừa qua.

Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định; đồng thời, các phòng nghiệp vụ đã hoàn tất thủ tục trao trả các trường hợp theo đúng quy định.

Việc bàn giao diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Đây là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân trong việc nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh; không tiếp tay, môi giới, chứa chấp hoặc sử dụng lao động nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp.

Mọi hành vi tổ chức, môi giới, giúp sức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép hoặc sử dụng lao động nước ngoài trái phép đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.