Cảnh sát cơ động kịp thời cứu sống bé trai 4 tuổi nguy kịch giữa đường

Ngày 23/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cán bộ chiến sỹ khi đang trên đường đi công tác về đã phát hiện và kịp thời đưa cháu bé bị tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu.

Trung tá Thảo kịp thời sơ cứu và đứa bé trai đến bệnh viện cấp cứu, thoát khỏi nguy kịch đến tính mạng. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 22/9/2026, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa do trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó đội trưởng đội tham mưu huấn luyện làm tổ trưởng trên đường đi công tác về phát hiện một cháu bé bị tai nạn nằm giữa đường trong tình trạng nguy kịch.

Trước tình huống cấp bách, trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các thành viên trong tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung cấp cứu.

Nhờ được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy hiểm, thoát khỏi tình trạng đe dọa tính mạng và tiếp tục điều trị theo dõi tại bệnh viện.

Do được đưa đến bệnh viện kịp thời, cháu P.G.H qua cơn nguy hiểm đến tính mạng và đang điều trị tại bệnh viện.

Được biết, cháu bé tên là P.G.H (SN 2022, ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa). Thời điểm xảy ra sự việc, cháu H được mẹ chở trên xe mô tô và không may bị va chạm khiến cháu gặp nạn. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.