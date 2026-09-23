Bán khống nhưng trả giá thật

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bảo.

Khi biết anh Ngô Ngọc Cường (1983, trú xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cần mua cabin ô-tô cũ nên Bảo liên hệ, đưa nhiều thông tin gian dối về việc có hàng bán cho anh Cường. Sau khi thống nhất gia mua bán, ngày 1-9, anh Cường đã chuyển cho Bảo 16 triệu đồng thì bị đối tượng chiếm đoạt và chặn liên lạc. Ngày 22-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Bảo để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.