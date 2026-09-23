Cháy nhà ở Lâm Đồng, 3 mẹ con tử vong

Sáng 23/9, ông Ndu Ha Biên, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 2 (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ cháy nhà tạm trong rẫy cà phê khiến 3 mẹ con tử vong.

Hiện trường vụ cháy nhà trong rẫy cà phê tại Tiểu khu 181 (xã Đam Rông 2) khiến 3 mẹ con tử vong. Ảnh: Nhi Nhi

Theo ông Biên, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 22/9 tại Tiểu khu 181, thôn Liêng Hùng. Nơi xảy ra vụ cháy là một căn nhà tạm giữa rẫy cà phê, nằm tách biệt với khu dân cư, đường xá đi lại còn nhiều khó khăn.

Căn nhà tạm bị cháy được làm bằng gỗ, mái lợp tôn, diện tích khoảng 50m² bị thiêu rụi hoàn toàn. Ba người trong gia đình tử vong, gồm chị V.T.S (SN 1994, ngụ tại địa phương) cùng hai người con là cháu V.T.V (SN 2024) và cháu H.V.Q (SN 2026). Lúc xảy ra vụ cháy, chồng của chị V.T.S không có ở nhà.

Nhận tin báo, UBND xã chỉ đạo Công an xã báo cáo Công an tỉnh, triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra và xác minh vụ việc.

“Sau khi xảy ra vụ việc, xã Đam Rông 2 đã cử lãnh đạo đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân. Trước mắt, địa phương hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự; đồng thời tiếp tục rà soát, đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả theo quy định”, ông Biên cho biết thêm.

Hiện Công an xã Đam Rông 2 đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, sáng 1/9, lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng xác nhận một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ Đắk Sắk, thôn Hòa Phong khiến nhiều hàng hóa bi thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào 22h40 ngày 31/8 tại một cơ sở kinh doanh trong, chợ sau đó lan nhanh sang nhiều ki-ốt khác. Những người có mặt tại hiện trường cố gắng khống chế ngọn lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Đắk Sắk phối hợp cùng Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực 14, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 0h10 ngày 1/9, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hàng hóa bên trong 16 ki-ốt của 9 hộ dân, thiệt hại ban đầu ước tính hơn 4 tỷ đồng.