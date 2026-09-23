Đâm em trai tử vong sau cuộc cãi vã, nghi phạm lẩn trốn trong rừng một tháng

Ngày 23/9, lãnh đạo UBND xã Na Ngoi (Nghệ An) cho biết, Vừ Bá Lỉa (38 tuổi, trú bản Phù Khả) - nghi phạm liên quan vụ em trai tử vong - đã ra đầu thú sau khoảng một tháng lẩn trốn trong rừng.

Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, Lỉa được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an lấy lời khai nghi phạm Vừ Bá Lỉa. (Ảnh: P.T)

Theo thông tin ban đầu, tối 21/8, Lỉa tham gia một nghi lễ tại nhà người dân trong bản. Tại đây, người này nghe tin mình bị một số người chê bai, nói xấu nên bực tức, yêu cầu những người liên quan xin lỗi.

Khoảng 23h cùng ngày, thấy anh trai nóng giận, Vừ Bá Bì (36 tuổi) đến can ngăn. Hai anh em xảy ra lời qua tiếng lại rồi xô xát.

Trong lúc giằng co, Lỉa lấy con dao gần đó đâm anh Bì khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Lỉa bỏ chạy vào khu vực rừng sâu thuộc bản Phù Khả.

Công an xã Na Ngoi sau đó phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng biên phòng và các đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức truy tìm. Tuy nhiên, địa hình rừng núi rộng, hiểm trở cùng thời tiết mưa kéo dài khiến việc truy tìm gặp nhiều khó khăn.

Song song với việc truy tìm, lực lượng chức năng vận động gia đình thuyết phục Lỉa trở về trình diện. Ngày 21/9, sau khoảng một tháng lẩn trốn, Lỉa trở về nhà và được vợ đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Theo lời khai ban đầu, trong thời gian trốn trong rừng, Lỉa sống bằng các loại quả rừng và uống nước suối.