Kịp thời sơ cứu, đưa nạn nhân nhỏ tuổi bị tai nạn giao thông đi cấp cứu

Trên đường đi công tác trở về, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời phát hiện, sơ cứu và đưa một cháu bé bị tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động sơ cứu, đưa cháu bé đi cấp cứu. Ảnh: CATH.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 22/9, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hoạt Giang, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động do Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện làm tổ trưởng phát hiện cháu P.G.H. (SN 2022, trú tại xã Hoạt Giang) bị tai nạn nằm giữa đường, trong tình trạng nguy kịch.

Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác đưa cháu bé bị tai nạn đi cấp cứu. Ảnh: CATH.

Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các thành viên trong tổ công tác đã nhanh chóng sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung cấp cứu.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy hiểm. Ảnh: CATH.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy hiểm. Xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ công an, mẹ cháu là chị Phạm Thanh Vân bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn đến tổ công tác.