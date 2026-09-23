2 thanh niên giở chiêu lừa
Ngày 22-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Khang Kiệt (1995), Lý Tấn Khang (2005, cùng trú tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, hai đối tượng đặt mua điện thoại có giá trị cao qua mạng xã hội và chuẩn bị điện thoại giả rồi lợi dụng lúc nhân viên giao hàng mất tập trung để đánh tráo, chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn đó, Kiệt và Khang đã chiếm đoạt 1 chiếc điện thoại có giá trị 19,5 triệu đồng, đem bán được 14 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/2-thanh-nien-gio-chieu-lua-post358360.html