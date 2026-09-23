2 thanh niên giở chiêu lừa

Hai đối tượng Kiệt và Khang tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai đối tượng đặt mua điện thoại có giá trị cao qua mạng xã hội và chuẩn bị điện thoại giả rồi lợi dụng lúc nhân viên giao hàng mất tập trung để đánh tráo, chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn đó, Kiệt và Khang đã chiếm đoạt 1 chiếc điện thoại có giá trị 19,5 triệu đồng, đem bán được 14 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.