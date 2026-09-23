Truy nhanh đạo chích chôm 'táo khuyết'

Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Long.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nam Trạch xác định Phạm Công Bảo Long (2005, trú xã Nam Trạch) là thủ phạm. Căn cứ kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, ngày 22-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Công Bảo Long về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.