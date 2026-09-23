Truy nhanh đạo chích chôm 'táo khuyết'
Tiếp nhận tin báo của chị Phạm Thị N. (1980, trú xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị) về việc bị kẻ gian lấy trộm ĐTDĐ Iphone trị giá khoảng 20 triệu đồng, Công an xã Nam Trạch đã nhanh chóng điều tra, truy xét thủ phạm.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nam Trạch xác định Phạm Công Bảo Long (2005, trú xã Nam Trạch) là thủ phạm. Căn cứ kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, ngày 22-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Công Bảo Long về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/truy-nhanh-dao-chich-chom-tao-khuyet-post358363.html