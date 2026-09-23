Đưa hài cốt liệt sĩ A Ngõa về quê hương sau hàng chục năm nằm lại chiến trường

Ngày 23/9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa phối hợp chính quyền địa phương cùng thân nhân liệt sĩ tổ chức lễ truy điệu, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ A Ngoã về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tu Mơ Rông.

Lễ an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Liệt sĩ A Ngõa - người con của quê hương Đăk Tờ Kan - đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau bao năm tháng nằm lại chiến trường, hài cốt của liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập, trở về với quê hương, trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, đồng chí, đồng đội và Nhân dân.

Theo thông tin từ UBND xã Đăk Tơ Kan, liệt sĩ A Ngõa nguyên quán tại xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cũ (nay là thôn Tea Kan, xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi). Ông là đội viên du kích, hy sinh ngày 30/10/1980.

Từ thông tin người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và phát hiện, cất bốc được hài cốt liệt sĩ A Ngõa tại khu vực rẫy cà phê ở thôn Tea Kan, xã Đăk Tờ Kan.