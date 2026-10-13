Bắt tạm giam 'con nghiện'

Công an xã Tây Hồ thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Hà.

Qua xét nghiệm ma túy, cơ quan Công an phát hiện Hà dương tính với chất ma túy “đá”. Được biết Nguyễn Đình Hà thuộc diện đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Ngày 12-10, Công an xã Tây Hồ cho biết, sau thời gian điều tra, thu thập thông tin, củng cố chứng cứ, đơn vị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Hà về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” để tiếp tục xử lý theo quy định.